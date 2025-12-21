レインボー・ジャンボたかお、今年「歴史的大バズりしたんですよ」イーロン・マスク超え
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36歳）が、12月20日に放送されたバラエティ番組「芸人総選挙2025」（TBS系）に出演。今年、「歴史的大バズりしたんですよ」と語った。
芸人1000人がガチで選ぶ“今年1番面白かった芸人”は誰なのか、トップ50をランキングで発表する同番組。今年飛躍した芸人に密着する企画で、多忙を極めるレインボーの“ある一日”に密着した。
その中で、スタッフから「今年大きいニュースってありました？」と聞かれたジャンボは「歴史的大バズりしたんですよ」と切り出す。
そして「これどれくらいバズったかというと、その同時期にめっちゃ世界でバズったのが、イーロン・マスクが『みんな待たせたな』『スペースシャトル飛ばすぞ』みたいな。スペースシャトルの写真貼る。それが大バズりして30万いいね」だったと話し、「私の“花火の前で唐揚げ食う”のが、36万いいね。この時期、イーロン・マスクに勝ってた」と語った。
