ブライトンvsサンダーランド スタメン発表
[12.20 プレミアリーグ第17節](AMEXスタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 24 フェルディ・カディオール
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 54 フレディー・シモンズ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 22 三笘薫
MF 49 ジョー・ナイト
FW 14 トム・ワトソン
FW 19 チャランポス・コストウラス
FW 58 ネヘミア・オリオラ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 5 ダニエル・バラード
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
MF 11 クリス・リグ
MF 24 シモン・アディングラ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 32 トレイ・ヒューム
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 9 ブライアン・ブロビー
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
DF 3 デニス カーキン
DF 33 レオ・イェルデ
MF 4 ダン・ニール
MF 19 アビブ・ディアラ
MF 50 ハリソン・ジョーンズ
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 14 ロメイン マンドル
FW 18 ウィルソン・イシドル
監督
レジス・ルブリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります