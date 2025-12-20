

『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。。今回は、長年所属してきた、ひめもすオーケストラを来年2月に卒業する、人気アイドル椿野ゆうこ（つばきの・ゆうこ）さんによる前編。

椿野さんは2020年7月、アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーとしてデビュー。以降、ライブを中心に精力的に活動する。2021年9月には『週刊プレイボーイ』41号に登場し、初グラビアを披露。愛嬌のあるたぬき顔とバランスの撮れたスタイルで注目を集めた。

以降、アイドル活動と並行し、数多くの雑誌グラビアに登場し、写真集を2冊発売するなど、大活躍。2026年2月には、ひめもすオーケストラからの卒業を予定されている。今回はそんな彼女にデビューまでの経緯、また初グラビアに関するエピソードを語ってもらった。



ーー初グラビアの思い出をデビューの経緯などと合わせて、皆さんに伺っています。椿野さんは幼い頃からアイドルが夢だったんですか？

椿野 いや、まったく思っていなかったです。なりたかったのは、ケーキ屋さん、学校の先生、あと宇宙飛行士ですね。宇宙に行くのは、今でも一番の夢です。

ーー宇宙飛行士!? ケーキ屋、先生はわかりますが、あまりそう言う方は少ない気が。それは親御さんの影響もあるんですか？

椿野 そうですね。母が科学博物館に勤めていて、自宅に科学の本がたくさんあったんですよ。それもあって自然と科学関係に興味を持ちました。

ーー学校ではどんな子供でしたか？

椿野 教室でおとなしく本を読むタイプです。ひとりでいるときが多かったかな。一人っ子なんで、ひとりでも楽しく過ごせるんです。自分で言うのもなんですけど、勉強はよくできました。小中学校は体育、美術以外はオール5。先生にもよく褒めてもらったし、勉強が自分の取り柄だと思っていたくらいです。

ーー才女だったんですね。そんな椿野さんがアイドルを目指すきっかけは？

椿野 高校で運良く、難関校に進学できたものの、勉強についていけず、落ちこぼれちゃって。精神的に病んじゃったんですよ。そんな自分を救ってくれたのがアイドル。欅坂46にいた長濱ねるさんを好きになって、たくさん元気をもらいました。もともとAKB48さんをはじめ、アイドルは好きだったんですけど、好きに拍車がかかり、関西のグループを中心にライブへ頻繁に行くようになりました。コールもできますよ。タイガーサイバー〜とか（笑）。

ーーあははは。椿野さんは「ファンサが凄い」とよく言われますが、当時の経験から、自分たちを応援してくれるアイドルファンの気持ちがよくわかるんですね。

椿野 そうかも。ライブって、ただ行くだけでなく、予定を空け、チケットを取って、遠征であれば交通手段を確保するとか、見えないところで労力とお金がかかることですからね。そういう背景を含め、ファンの皆さんへの感謝は常にすごくあります。

ーーえーと、話はそれましたが、そこから実際にアイドルの道へ？

椿野 はい。自分も誰かに元気を与える仕事をしたいなと思うようになり、坂道のオーディションを受けました。そうしたらなんと二次審査まで受かって！ 親に相談したら大反対されたので、手紙を書き残し（笑）、夜行バスで、東京の三次審査を受けに行きました。結局ダメで、帰宅後はめちゃめちゃ怒られましたけどね（笑）。

ーーその後、茨城大学へ進学して、生活の拠点を京都から関東へ。そしてアイドルグループ・ひめもすオーケストラのオリジナルメンバーとなり、アイドルとしての活動を始めます。これはどういう経緯で？

椿野 その後もアイドルになることをどうしても諦めきれなくて......。そうしたら大好きだった関西のグループ、カラフルスクリームさんの事務所が東京で新グループを作ると知り、オーディションを受け、合格しました！ それがちょうど2019年で19歳。もう！めちゃくちゃ嬉しかったです！ でも最初は本当に大変でしたよ。体の動かし方から、ろくにできなくて。

ーーもともと運動は苦手？

椿野 ダメですね（苦笑）。ダンスのフリもまったく覚えられないし、悔しくて毎日泣いていました。でもそれでも諦めずにやるうち、徐々にできるようになって。コロナ禍だったので、初のライブは無観客で寂しかったですけど、無事にデビューできましたよ。

ーーそうしてアイドル活動を続けるうち、徐々に椿野さんの"推し"が現れますよね。最初はどんな心境だったんですか。

椿野 いやもう、なんというか、ライブ会場の特典会などで「推しです」って言ってもらうんですけど、すごく嬉しかったです（照笑）。自分を推してくれる人がいるなんて思ってもいなかったですから。しかも世の中にはものすごい数のアイドルがいるじゃないですか。それなのに私なんだって。感動して言葉にできないです。





ーーひめもすオーケストラの活動で、これまで特に印象に残っていることは？

椿野 全部です！ でもそれだと記事にならないと思うので（笑）、そうですね?（しばし熟考）。これまで1000回以上にわたって、ライブに出させてもらっているんですけど、私が知る限り、ひめもすオーケストラ目当てのお客さんがゼロだったことは一度もないんです。それかな！

ーーおーっ！ 1000回以上ライブをやって、必ずそこにファンがいる？

椿野 はい。それって実は大変なことだと思うんです。ライブにもよるけど、ファンの方がひとりも来ないなんてこと、どのアイドルにも一度はあると思うので。つくづく自分は幸せだと思います（しみじみ）。

ーーさて、ここからグラビアのお話を聞きたいんですけど、椿野さんは『週刊プレイボーイ』2021年41号（9月27日発売）で、初めての水着姿を披露しています。これは編集部からオファーが？

椿野 はい。メールをいただきました。編集さんは普段からいろいろなアイドルのライブや特典会に足を運んでいたらしく、そんな中で私を見つけてくださったみたいです。

ーーメールをいただいた時はどんな気持ちだったんですか？

椿野 すごくびっくりしました。もともとグラビアは好きだったんですよ。ねるちゃんや坂道系アイドルさんの写真集も買っていましたし。でもまさか自分にお話がくるなんて！ しかも有名な週プレさんじゃないですか。本当に需要があるのかな、ファンの方はどう思うかなとか、いろいろ悩んだんですけど、最終的にはグループのことを知ってもらえるきっかけになればいいかなと思い、やることを決めました。

ーーこの撮影の場所は千葉県のスタジオですかね。朝、集合してロケバスに乗り込む時は緊張しました？

椿野 はい。その一方で私のためにたくさんのスタッフさんが早朝から来てくださることに感激しました。でも緊張ということでいえば、先に集英社さんのスタジオで撮ったテストシュート（カメラマンさんが撮影の参考にしたり、モデルの慣れのために行う、試し撮り）。その時の時のほうがしましたね。

ーーあ、先にテストシュートされたんですね。撮影のため、何か準備はされました？

椿野 週プレさんのサブスクサイト（「＋スペシャル」）に入って、ポーズの研究をかなりしました。鏡の前で何度も何度もやりましたよ。その予習してきたポーズをどう使おうか考えて、撮影に臨んだんですけど、緊張してろくにできなかったです（笑）。

ーー初グラビアなのにいろいろなポーズをやろうと試みているって、カメラマンも戸惑ったんじゃないですか。

椿野 かもしれないですね（笑）。



ーーでもおかげで本番も少し楽に臨めたと。水着になる恥ずかしさは？

椿野 それほどではなかったです。ポーズ以外にも考えることはあったので、恥ずかしがる余裕がなかったというか。

ーーというと？

椿野 自分の利き顔について。どの向きや角度から撮ってもらったら可愛く見えるかなって、ひたすら考えていました。現場でもカメラに向かって、不自然な姿勢で強引に顔を向けたりして（笑）。今考えると、紙面のレイアウトを組むため、いろいろな向きや角度からのカットがないといけないってわかるんですけどね。

ーーダイエットなどは？

椿野 しました。結構、無茶なダイエットをして、撮影直前はほとんど何も食べてなかったです。おかげで撮影後にいただいたお弁当があまりの美味しかったことをいまだよく覚えています。

ーーお弁当の美味しさ！ 撮影が終わって達成感もあっただろうし、相当だったでしょうね（笑）。掲載誌は自分で買いました？

椿野 はい。茨城のコンビニに行って買ったんですけど、「あ、本当に載ってる！」って感激しました。そういえば当時、ライブや練習があると、JR常磐線に乗って、自宅のある茨城から東京まで通っていたんですけど、車窓を眺めながら「これら、ひとつひとつの駅に私の載っている週プレさんが売っているんだな」と思って。すると「自分はすごいことやったんだ！」って実感が、突然湧いてきました。





●椿野ゆうこ（つばきの・ゆうこ）

2000年8月1日生まれ 京都府出身

身長157cm B81 W61 H82.5

◯2020年からアイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーとして活動を開始。24年3月には気象予報士試験に合格し、気象予報士としても活動している。2026年2月ひめもすオーケストラから卒業予定。

公式X【@tsubakino_hime】

公式Instagram【@tsubakinoyuko】



取材・文／大野智己 撮影／荻原大志