¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Akeboshi¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO -¥Ê¥ë¥È-¡Ù½éÂåED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖWind¡×¤ò°ìÈ¯»£¤ê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Akeboshi¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡ÙTV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËë³«¤±¤òÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¾þ¤Ã¤¿½éÂå¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖWind¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖWind¡×¤ÏÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬8,300Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó9³ä¤¬³¤³°¤Ç¤ÎºÆÀ¸¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë³Ú¶Ê¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Îº×Åµ¡ÖEMG 2022¡×¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¡ÖWind¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯NARUTO¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖYellow Moon¡×¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿Èà¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ê¥ë¥È¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¯¤Í¤Ã¤¿Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜ³Ú¶Ê¡ÖWind¡×¤ò¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ëÈþ¤·¤¯¾åÉÊ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¤Æ°µ´¬¤Î°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãAkeboshi ¥³¥á¥ó¥È¡ä
²Î¤â±éÁÕ¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â Winding Road ¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿Æ»¤Ð¤«¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÅªÃÏ¤Ø¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù
¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.thefirsttake.jp/
Akeboshi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://www.akeboshi.com/