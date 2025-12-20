¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¦¥Ù¥¹¥È3
ºÍÇ½¤ä¼ÂÎÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤Ï¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ÏÃÂê¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¡Ê¥¯¥ë¥Ù¥¦Ãø¡¿Æ£ÅÄÎï»ÒÌõ¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£Ãø¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ëÈë·í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë
°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î¿Í¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤À¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤·¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¼þ¤ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂçÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤Î³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï»Å»ö¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤¯¤Î¤À¤¬¡¢²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Á´¹ñ¤Ë±þ±çÃÄ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¡¢Ã¯¤«½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¡¹¤ËÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤Ï¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀµÄ¾¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡£
³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢²¿¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ëº¹¤òÀ¸¤à¤Î¤«¡£
¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤À¡£
ÆÃÄ§1¡¡µ¤¤µ¤¯¤ÇÎ¨Ä¾
¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤¬µ¤¤ò°¤¯¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¡£
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê¡Êp.151¡Ë
¤È¤¯¤ËÁê¼ê¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤ËÁê¼ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢´é¿§¤ò±®¤¤¡¢¤´µ¡·ù¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¬¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÎ¨Ä¾¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤È¤Æ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÃÄ§2¡¡¶ìÏ«ÏÃ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¶ìÏ«ÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ¯¡¹¤µ¤ó¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤Ö¤»¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤½¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤¬¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿¼¤¯°Ö¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Ëº£¸å¤â¤Ã¤È¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê¡Êp.152¡Ë
ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¡£
¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆÃÄ§3¡¡¤è¤¯¾Ð¤¦
¾Ð´é¤ÇÏÃ¤ò¤·¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤âÂç»ö¤À¡£
¤è¤¯¾Ð¤¦¿Í¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤¤¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¤É¤ì¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤â¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î3¤Ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ç¤è¤¯¾Ð¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ìÏ«ÏÃ¤Ø¤Î¶¦´¶ÎÏ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉËº¤ìµî¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¿´¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤À¡£
¡Öº£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ºÍÇ½¤ä¼ÂÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤êÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¦¡£
¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð¼«Á³¤È°¦¤µ¤ì¤ë
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ô¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï°¦¤·¤¿¤¯¤Æ¤â°¦¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê¡Êp.154-155¡Ë
¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¤°¤é¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê¡Êp.155¡Ë
¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡Ö°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ËÜ½ñ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¤ÏÎÉ¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¿Í¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤¿¤éÁÇÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£´ë¶È¤Î¹¹ðÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ëËµ¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡¦¼«¸Ê·¼È¯½ñÅù¡¢¼ÂÍÑ½ñÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£¼«Ãø¤Ë¡ØÊ¸¾Ï¾åÃ£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°45¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Û½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥¿¥¯°Î¿ÍÅÁ¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡ØÄ¶¤³¤É¤â¸À¤¤¤«¤¨¿Þ´Õ¡Ù¡ÊÀî¾åÅ°Ìé»á¤È¤Î¶¦Ãø Gakken¡Ë¡¢¡ØSAPIXÎ® Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¿¤Ó¤ë»Ò¤Î¼«Âð³Ø½¬Ë¡¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£