¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¡¥Ê¥¤¥¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾ÄÃæ¤â¡Ä ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡õ¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¤¬¸×»ëâ¾¡¹
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¡Ê£²£¶¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯·ÀÌó¤òÊ£¿ô¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ò£Í£Ã¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ï¸½ºß¡¢¥Ê¥¤¥¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íè²Æ¤Ç·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¤¬¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥í¥É¥ê¥´¤ò¥Ê¥¤¥¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½£Ä£Æ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤ä¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½£Ä£Æ¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¤¬Æ±¼Ò¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¨¥à¥Ð¥ÚÂ¦¤È¸ò¾ÄÃæ¤Î¥Ê¥¤¥¤Ï¡¢¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍ¥Àª¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï·ÑÂ³¤Ê¤Î¤«¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÂ¸µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£