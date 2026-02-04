開幕まであと４か月ほどとなった北中米ワールドカップで、優勝候補の一角と言えるのがフランスだ。その“レ・ブルー”を率いるディディエ・デシャン監督が絶対エースへの信頼を口にした。スペイン紙『as』が伝えている。バルセロナの旧市街・ラバルで開催されたスポーツジャーナリズム・フェスティバルに出席したデシャン監督は、代表で主将を務めるレアル・マドリーのFWキリアン・エムバペについて、「彼は非常に利己的で個人