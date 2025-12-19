俳優の風間俊介（42）が19日放送の日本テレビ「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）にVTR出演し、“ハグする仲”の女優について明かした。

この日の番組ではクリスマスを前にした東京ディズニーリゾートでロケを行い、風間とともに女優の上戸彩が登場。伝説のテレビドラマ「3年B組金八先生」（TBS系）で風間は第5シリーズに、上戸は第6シリーズに出演したことから、上戸は「先輩です」と関係を説明。風間は「僕の代でもう26年前くらいなんで…（上戸が出演したのは）四半世紀ですね」と笑った。

進行役の陣内智則は「お互い何て呼んでるの？さっきも出会った時ハグする仲やったから」と2人の関係に興味津々な様子。風間は「途中から見た人に怒られるんじゃないかと思うんですけど、彩って呼んでました」と親しさを明かした。

風間は「10代から知ってるけど、東京ディズニーランドで並んでるの、めちゃくちゃうれしい」と久々の共演に笑顔。10代の頃の上戸は「本当にいたずらっ子。やんちゃ坊主」だったという。上戸は「私が悪ふざけでスライムをかざぽんに投げたら、かざぽんが着ていたTシャツにスライムが付いちゃって。服とか布に付くと全く取れない。それを“いいよいいよ、全然大丈夫”って言ってくれて、本当にこの人優しいなと思った」と当時のエピソードを明かしていた。