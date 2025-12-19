【高校野球】「死ね。泣くな」の暴言　真夏に１３キロ超、徒歩で帰るよう指示　匿名文書で発覚…エナジックスポーツ監督が謹慎１年処分

日本学生野球協会は１９日、都内で審査室会議を行い、今春センバツに出場したエナジックスポーツ（沖縄）の監督（７０）に暴言と体罰（危険行為）、報告義務違反をしたとして、１１月１３日から謹慎１年の処分を決めた。

１０月１４日、匿名の文書をきっかけに発覚した監督の問題行為は３件あった。

＜１＞７月１３日の夏の沖縄大会決勝で敗退後、悔しくて泣いている全選手に対して「死ね。泣くな」と発言。監督は普段から、負けても泣き崩れることがないように指導していたという。

＜２＞８月１３日の朝、部員たちが県の新人大会にマイクロバスで向かう中、ある生徒が試合用の資料作成に時間がかかり、乗り遅れた。学校に残っていた一人の顧問が乗り遅れた生徒を、球場へ送っていた。

試合後、監督はその生徒に、球場から寮までの１３・６キロを歩いて帰るよう、命じた。真夏の夕方だけに、心身への負担が大きいことから、別の指導者はその指示を疑問視。当該生徒をバスに乗せ、帰校させた上で、校内の清掃をさせた。

監督は試合後、沖縄県高野連主催の反省会に出席してから学校に戻ったが、歩いて帰るよう命じたにもかかわらず、他の指導者がバスに乗せたことを知り、その生徒を車に乗せ、球場近くまで行って降ろし、寮まで歩いて帰るよう指示した。降車地点から寮までは１２・６キロあった。

監督はその後、別のコーチと面談するために学校へ戻った。当該生徒には帽子と経口補水液を与え、「１０分ごとに位置情報を教えるように」と伝えた。

学校では別の指導者が、「部員１人が球場から歩いて帰っている」と知り、危険であると判断。車で迎えに行った。監督は位置情報を見て、当該生徒のもとに行った。指導者同士で言い争った結果、部員は最終的に歩いて寮に戻ることになり、８・６キロを歩いた。

＜３＞９月頃、室内練習場でティー打撃の練習中、ある部員が拾ったボールをカゴに投げ入れていた。監督は「投げて入れるな」とその部員へ、約２メートルの距離を３球投げて、尻に当たった。

監督は１１月１３日に指導の自粛を申し入れた。

同校は「ノーサイン野球」を掲げ、今春センバツでは県勢最速の創部４年目で甲子園初出場。初勝利を挙げている。