ブルベ夏の元CA美容ライターが選びました！2025年ベストコスメランキング
第7位♡バレエコアなふんわりチーク
デイジーク シルキーベールブラッシュ 02 スイーティーリボン 1,980円（税込）
バレエコアなパケと色味がかわいいチーク。ブルベ夏さんにおすすめなのは02番の青みピンクです！
リキッドタイプになっていて、メイクスポンジでポンポン伸ばすときれいな仕上がりになりますよ◎
第6位♡ぎっしりラメのリップグロス
ラネージュ リップグロウィバーム ミルキーウェイ 1,870円（税込）
シルバーラメがたっぷり入ったグロスは、ブルベ夏リップとの相性も抜群◎
ぷるぷるな仕上がりで乾燥しにくく、遠くから見てもラメ感がわかるくらいキラキラな仕上がりがお気に入りです！
第5位♡白みピンクのフェイスカラー
セザンヌ フェイスグロウカラー 03 ロマンスグロウ 660円（税込）
ドラッグストアでも買える超優秀なハイライト&チーク。03番は透明感たっぷりの白みピンクで、ブルベ夏にぴったりのカラーなんです♡
偏光パール入りのデパコスのようなツヤと、崩れにくさが好きでヘビロテしています◎
第4位♡ブルベ肌に似合うフェイスパウダー
エレガンス ラ プードル オートニュアンス リクスィーズ VIII 18,700円（税込）
ブルベ夏の筆者が出会えてよかったフェイスパウダーがこちら。
全体的にふんわり透き通ったようなベースメイクが完成して、きれいをキープできるところがGOOD！
お高めですがなかなか減らないのでコスパもいいですよ♡
第3位♡ブルベ向けアイシャドウパレット
デイジーク バレエコアコレクション シャドウパレット 36 ダークエンジェル 4,180円(税込)
ブルベ夏的ベスコスアイシャドウパレット。青みピンクのラメやマットカラー、締め色までぜんぶ楽しめるバレエコアなアイテムです♡
これ1つで涙袋もアイラインも描けて、簡単にアイメイクが完成するのもうれしいですよね◎
第2位♡じゅわっと色づくラベンダーチーク
Fujiko メロメロチーク 02 メロメロピンク 1,760円（税込）
今年ほぼ毎日使っていたチーク。ラベンダーカラーがブルベ夏大優勝で、どんなに急いでいてもこのチークをつけると盛れるから助かっています♡
しっとり肌に密着して崩れにくいところも◎
第1位♡ブルベ夏大優勝のマルチパレット
DIOR バックステージ グロウ マキシマイザー パレット 002 フロステッドオパールグロウ 6,930円（税込）
ブルベ夏の筆者的ベスコス1位は、大人気マルチパレットの002番！
雪のようなシルバーラメや、儚げなブルーラメ、チークやアイシャドとしても使いやすいピンク系がそろっていて溺愛しています♡
パケがかわいいのはもちろん、デパコスならではのツヤ感や発色も魅力的ですよ◎
ブルベ夏的ベスコス2025でした！おそろいコスメはありましたか？ぜひお買い物の参考にしていただけるとうれしいです♡