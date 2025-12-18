この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「双極性障害の人の特徴的な行動 | 知られていないうつ病との違い」と題した動画を公開。精神科医らが、うつ病と混同されがちな双極性障害の実態について詳しく解説した。



動画ではまず、気分が落ち込む「うつ状態」と、気分が高揚する「躁状態」という両極端な状態を繰り返すのが双極性障害であると定義。しかし、躁状態がほとんど目立たないケースも多く、うつ病と誤診されている場合が少なくないという問題を指摘する。あるデータでは「うつ病と診断されている人の20～30%は双極性障害である」とされており、実際にはより多くの人がこの病気を抱えている可能性を示唆した。



続けて、双極性障害の人に見られる特徴的な10の行動を紹介。躁状態の際には、根拠なく「何でもできる」と信じ込むような自信過剰な言動や、延々と自慢話をするおしゃべりな状態になることがある。また、派手なファッションを好んだり、突然転職や引越しを決意したり、浪費が激しくなったりするなど、衝動的で後先を考えない行動が目立つという。一方で、活動的になるあまり睡眠や食事を疎かにして痩せることもあるが、うつ状態になると過食や過眠に陥り、逆に太るというサイクルを繰り返す人もいると解説した。



特に危険なのが、躁状態からうつ状態へ急激に移行するタイミングだ。この気分の落差に心が耐えられず、衝動的に自殺を試みるリスクが非常に高まるという。双極性障害の人は「人生の半分近くをうつ状態で過ごしている」とも言われ、その苦しみは計り知れない。うつ病とは治療法が異なるため、気になるサインがあれば早期に専門家へ相談することが重要である。