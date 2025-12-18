元プロ野球選手の川崎宗則（44）が12月15日、ドバイを拠点とする新リーグ「Baseball United」のプレーオフでシリーズ初代MVPに輝いた。大会公式X（旧Twitter）では、トロフィーを受け取り、スピーチする川崎の姿が動画で公開され、チームの優勝とともに大きな注目を集めている。

【画像】イチロー、引退後にマリナーズの紅白戦に出場しファン驚がく おちゃめな“愛弟子ポーズ”も披露「観れる人羨ましい」

動画には、エメラルドグリーンのユニホーム姿でマイクを握る川崎が、トロフィーを高々と掲げ、「本当にありがとうございました！」と感謝を口にする様子が映し出されている。背後にはチームメートがずらりと並び、スタジアム全体が祝福ムードに包まれた場面だ。年齢を感じさせない振る舞いと、変わらぬ明るさが印象に残るワンシーンとなっている。

【画像】MVPのトロフィーを手にスピーチする川崎（画像はBaseball United公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「ムネリンMVPおめでとう 海外で野球していたんですねー」「シリーズMVP 川崎宗則選手。ドバイで輝いたな～」「ムネリンやったね！ ムネリンは永久に不滅です」「川崎宗則選手が野球を愛していることが伝わってきて、本当に微笑ましいですな」といった祝福の声が寄せられている。