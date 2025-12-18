お笑い芸人のケンドーコバヤシが、『ABEMA Prime』での痴漢えん罪をめぐる議論の中で、自身が女性に痴漢だと疑われた経験を明かす場面があった。

【映像】「何してんのよ！」って言われ…当時の様子を明かすケンコバ

ケンドーコバヤシは、当時について「夜、中目黒のバス停で並んでたとき、みんなスマホを見てるから、列に間隔が空いていた。それでゲリラ豪雨が降ってきて、俺のとこまで屋根があったんで、『皆さん前に詰めましょう』って前にプレッシャーをかけた。そしたら、その前でスマホを見ていた女性が『何してんの！？』って叫んで、『この人です！』とまで言われた」と振り返る。

そして、「違う」と否定し、「後ろの方は見ていたが、雨降ってるから、前に詰めてあげたら入れますよ」と再度大声で説明したという。その女性は状況に気づき、土砂降りの中、走って帰っていったそうだが、「あとで考えたら、めちゃくちゃ危なかった」とケンドーコバヤシは語っている。

この経験から、「女性も大変なんだろうけどね。おそらく、男性に近寄られることへの恐怖みたいなものがある」と述べた。

（『ABEMA Prime』より）