お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が11日に放送されたBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。岡山県での仕事が少ない理由について激白した。この日は岡山県を訪れ、岡山駅の前から収録をスタートさせたケンコバ。「さあ、本日はですね、岡山でございます。初めて！岡山…。確かにね、俺がなかなか仕事がないので。俺が岡山で仕事ない理由っちゅうのはね、きょう徐々に分かっていくと思