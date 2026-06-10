お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が9日、自身がMCを務めるテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）に出演。ある芸人の一言に涙した過去を語った。【写真】優しさが隠し切れない…若林を涙させたケンドーコバヤシこの日番組では「芸能界で出会ったいいやつ発表会」と題してトークを展開。芸能人たちが経験した“いいやつ”エピソードを語り合った。ゲストの森三中・黒沢かずこが、ケンドーコバヤシの