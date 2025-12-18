＜義母にバラされた！＞ついに妊娠！「安定期まで内緒にしたかったのに…」夫にムカッ【第2話まんが】
私はカオリ。不妊治療のために休職し、穏やかに過ごしていました。そんなとき、義母から電話が。「体は大丈夫？」と聞かれ、休職を知られたと気づいて驚愕。夫を問い詰めると、私の許可もなく話したと判明し、軽率さに呆れと怒りがこみ上げました。それから義母の連絡が頻繁になり、治療の進捗を逐一報告するような状況になってしまいました……。プライベートに踏み込まれる不快感と、夫が私の気持ちを理解してくれない寂しさで、ストレスが募るばかりです。それからしばらくして……。
昨日、病院で「妊娠してますよ」と言われた私。本当に嬉しくて泣いてしまいそうでした。ただ喜びと同時に、これまで経験したことのないような不安が胸に押し寄せてきます。
まだ妊娠6週目で不安定な時期だからこそ、穏やかに、慎重に過ごさなければ。安定するまでは両親にも内緒にしておこうと思ったのですが……。義母から電話がかかってきました。案の定と言うべきか、夫が話してしまっていたようです。
返事に困っていると、義母はさらに畳みかけました。そして私が何か言う前に、「それじゃあ」と電話を切ってしまいました。
私は小さくため息をついて、リビングでくつろいでいた夫のところへ行きました。「デリケートなことだから言わないで」と何度も何度も言っているのに、相変わらず悪びれる様子もない夫にイライラします。
私は悲しい気持ちになって、さらに感情的に詰め寄ってしまいました。
「もっと気楽に考えようよ」と言う夫。どうしてそんなにのんきでいられるのでしょうか。
まだ無事に生まれるかどうかもわからない、不安でいっぱいの時期なのに、楽しそうに産後のお世話について話す義母にも嫌気がさします。
妊娠がわかったものの、喜びに浸る間もなく義母から電話で妊娠を祝福されました。
どうやら、またしても夫が伝えてしまったようです。本当に腹が立ちます……。
さらに義母からは、まだ不安定な妊娠初期にもかかわらず、産後のお世話の申し出が。プレッシャーを感じてしまいます。
夫に注意しても軽く受け止められ、私の気持ちはまったく理解してもらえません。
義母の親切心はわかりますが、今はまだそっとしておいてほしいのです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
