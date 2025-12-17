この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「VポイントPayがポイント直接払いに対応 キャンペーンも」と題した動画を公開。三井住友カードが提供するバーチャルプリペイドカード「VポイントPay」において、Vポイントをチャージ不要で直接支払いに利用できる新機能が追加されたことを解説した。



これまで「VポイントPay」で支払いを行うには、保有するVポイントを一度アプリの残高にチャージする必要があった。今回のアップデートにより、アプリ内に「Vポイントで支払う」という設定スイッチが追加され、これをONにすることでVポイントをチャージする手間なく、そのまま買い物に利用できるようになった。ネコ山氏によると、この機能はVポイント残高を優先して消費する仕組みであり、チャージ残高がある場合でもVポイントから先に支払われるという。同氏は、Oliveフレキシブルペイの「ポイント払いモード」利用時にも、チャージ残高ではなく直接Vポイントで支払えるようになる点をメリットとして挙げた。



また、この新機能のリリースを記念したキャンペーンも発表された。2025年12月16日から2026年1月15日までの期間中に、①キャンペーンにエントリー、②アプリで「Vポイントで支払う」設定をON、③Visaのタッチ決済で1円（税込）以上利用、という3つの条件を達成した全員に、200円分のVポイントPayアプリ残高がプレゼントされる。特典の付与は2026年3月末頃を予定している。ネコ山氏は200円という金額について「確かに少ない」としながらも、「1円使えば200円」になるため、参加する価値はあるとの見解を示した。



今回のアップデートにより、Vポイントの利用における利便性が大きく向上した。キャンペーンに参加するには、まずアプリを最新版にアップデートし、キャンペーンサイトからエントリーを済ませた上で、Visaのタッチ決済を利用する必要がある。