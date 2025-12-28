ÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¡©¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ëºÇÃ»¥ë¡¼¥È¡Ö¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬
¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î²¼Ìð°ìÎÉ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²¼Ìð°ìÎÉ¤ÎÀµÄ¾¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ëºÇÃ»¥ë¡¼¥È¡ª¼Ú¶â¥¼¥í¤Çµ¯¶È¤·¾å¾ì¤Þ¤ÇÁÀ¤¨¤ëµæ¶Ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Âç´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¼ÒÄ¹¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡Ö¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
²¼Ìð»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ò¡Ö¿Æ²ñ¼Ò¤È¤ÏÊÌ¤Ë¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¼êË¡¡×¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿·µ¬»ö¶ÈÉô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÆÈÎ©¤·¤¿·Ð±Ä¼çÂÎ¤È¤·¤ÆÆ°¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»á¤Ï¤³¤Î¼êË¡¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¤·¤Æ¡¢»°É©¾¦»ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖSoup Stock Tokyo¡×¤ä¡¢À¾Í§¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÆÈÎ©¡¦¾å¾ì¤·¤¿¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤òµó¤²¡¢Âç´ë¶È¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢²¼Ìð»á¤Ï¡Ö¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÆÈ¼«¤ÎµëÍ¿ÂÎ·Ï¤òÀß·×¤·¡¢À®¸ù¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÌ´¤òÉÁ¤±¤ë¡×¡Ö¾ÍèÅª¤ËÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¾å¾ì¡Ê¿Æ»ÒÆ±»þ¾å¾ì¡Ë¤â²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÈ©´¶³Ð¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ3ÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤È¤Î¶¥¹ç¤ò¶²¤ì¤ë¡Ö¼ÒÆâ¤ÎÄñ¹³ÀªÎÏ¡×¤ÎÂ¸ºß¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¤ÎÊÉ¡×¡£¤½¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢»ö¶È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡Ö¼¹Ç°¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£²¼Ìð»á¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏÁ°Îã¤â¤Ê¤¯¤¤Ä¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Î¼¹Ç°¤¬¤Ê¤¤¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¤Î¸·¤·¤µ¤ÈÂé¸ïÌ£¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け!普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします!! 略歴:PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
