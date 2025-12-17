12月17日、Wリーグ2026－25シーズンのアーリーエントリー選手およびスタッフが発表された。

アーリーエントリーとは、Wリーグにおける将来の活躍が期待される若手競技者に、早期に活動の場を提供することにより、 若手選手の育成とリーグの戦力向上を図ることを目的とした制度。競技者が申請チームとの雇用契約あるいは入団契約が内定した場合に限り、入社および入団前にエントリー（競技者登録）できる。

今シーズンは19名の選手と1名のスタッフが8チームへ入団する。インカレで最優秀選手賞および得点王に輝いた東京医療保健大学のの大脇晴は富士通レッドウェーブへ入団。デンソーアイリスは東海大学付属福岡高校の東口紅愛、 岐阜女子高校の杉浦結菜の高校生2名を迎えた。日本代表経験も持つ筑波大学の朝比奈あずさは、早稲田大学の西ファトゥマ七南とともにトヨタ紡織サンシャインラビッツへの加入が発表されている。

選手はWリーグの試合出場に必要な要件が整い次第、1月24日以降の公式戦への出場が可能となる。

発表されたアーリーエントリーの選手およびスタッフの一覧は以下の通り。

◆■Wリーグ2025-26 アーリーエントリー20名

▼富士通レッドウェーブ



#91 大脇晴（PF／東京医療保健大学）

▼デンソーアイリス



#1 東口紅愛（PG／東海大学付属福岡高校）



#7 杉浦結菜（SG／岐阜女子高校）

▼シャンソン化粧品シャンソンVマジック



#9 佐坂光咲（SF／白鷗大学）



#23 藤澤夢叶（SG／山梨学院大学）

▼トヨタ紡織サンシャインラビッツ



#3 西ファトゥマ七南（SF／早稲田大学）



#14 朝比奈あずさ（PF／筑波大学）

▼東京羽田ヴィッキーズ



#46 杉吉優花 （PG／愛知学泉大学）



マネージャー 小野寺凜香（東京女子体育大学）

▼三菱電機コアラーズ



#8 佐藤恋々（SG／拓殖大学）



#10 山本遥香（PF／立命館大学）



#13 清水紫音（PG／東京医療保健大学）



#18 鈴木瑚香南（PF／福岡大付属若葉高等学校）

▼新潟アルビレックスBBラビッツ



#1 長谷川優羽（SF／八戸学院大学）



#8 伊藤伶奈（SG／一関学院高等学校）



#10 オモカロマリアンアブドゥルカリーム （C／一関学院高等学校）



#24 鈴木月渚（SF／愛知学泉大学）



#75 相馬嘉乃（PG／新潟医療福祉大学）

▼プレステージ・インターナショナルアランマーレ



#12 古山莉子（SG／東京医療保健大学）



#31 瀬川怜奈（PF／専修大学）

【動画】デンソー入団の杉浦結菜も活躍を見せた「U18日清食品トップリーグ2025」