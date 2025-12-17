2026年食トレンド予測が、注目を集めている。

【映像】あなたは何個知ってる？2026年食トレンド予測

発表したのは、日本最大級のレシピ動画メディア「デリッシュキッチン」。ユーザーのレシピ検索傾向や公式SNSのヒット投稿傾向などを徹底分析し、2025年食トレンドランキングと2026年食トレンド予測を発表した。

どんなものが来年流行る？2026年食トレンド予測

2025年食トレンドランキングでは、5位に「備蓄米レシピ」、4位に「コンロキャンセルレシピ」、3位に「魔法のからあげ」、2位に「皮リメイク」、そして「パックのまま調理」が1位に輝いた。

2026 年食トレンド予測では、1つ目は「透明プリン」や「食べる宝石」などのAIが作り出したような「AI フード」が流行すると予測されている。2つ目は安価＆低カロリーで節約志向、健康志向な人に人気なこんにゃくを使った「ネオこんにゃくレシピ」。「冷凍こんにゃくで牛タン風」「こんにゃくの唐揚げ」などの様々なアレンジが可能だ。3つ目は2026年度から15番目の指定野菜に追加され、安定した供給が可能になり価格が落ち着くことが予想される「指定野菜 ブロッコリー」。「ブロッコリー餃子」や「麻婆ブロッコリー」などが選定された。

お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子は「来年挑戦したい“食”はありますか？」という質問に対し、「ゆっくり一人で食べられる時間がもらえれば何でも良いです」とコメントした。（『わたしとニュース』より）