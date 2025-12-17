フジテレビ夕方の報道番組「Live News イット！」が来春リニューアル。それに伴い、青井実キャスター（44）が降板することが報道された。その理由とは――。

＊＊＊

【写真を見る】青井アナの奥さんもアナウンサー 「ワールドビジネスサテライト」も担当した超美人アナ

そもそもNHKの局アナだった青井アナがフリーになって「イット」のキャスターに収まったのは2024年4月。「明るく爽やかで安定感を併せ持つ」ことが起用の理由として発表されたが、その評価はまもなく変わった。

青井アナは同年5月ごろ、番組の演出をめぐりスタッフを強い口調で叱責、10月ごろには速報ニュースの対応をめぐり不快感を示し、自身がつけていたピンマイクをキャスター台にあった箱に乱暴に放り投げるなど“不適切な言動”があったとして番組内で生謝罪することになった。

青井アナがMCを務める「Live News イット！」（「Live News イット！」HPより）

デイリー新潮は4月16日配信の「『年内降板説』も フジ『イット』青井実キャスター・パワハラ問題で『被害者にあり得ない対応をした』プロデューサーを懲戒処分」で、青井アナがパワハラ問題で降板する可能性を報じていた。しかし、前出の関係者は言う。

「降板の理由はパワハラではないと聞いています」

聖域なき降板

祖父が商業施設・丸井の創業者という御曹司として知られる青井アナは、NHK時代、親族が経営する企業の役員を務めていた。しかし、NHKでは上司の許可を得ることなく副業で報酬を得ることが禁じられていたため、そのことを咎められると、当時、担当していた「ニュースウオッチ9」のキャスターを降板、そのままNHKを退局してしまった過去がある。そっちの問題だろうか。

「フリーアナなので、そうした副業規定はありません。彼が降板するのは、あくまでもフジの“聖域なき改革”のためだそうです」

フジでは中居正広氏による性加害問題を契機に、現在も社内改革が進められている。ただしそれは、社内の風土や意識についての改革ではなかったか。

「もちろん信頼回復のためにそうした改革も行っていますが、経営にも目を向けなくてはならない。中居問題への対応のまずさからスポンサー離れを呼んだフジですが、今も広告収入は完全に回復してはいません。加えて、視聴率もふるわないという悪条件が重なっています」

デイリー新潮は11月7日配信の「視聴率0%台…『とれたてっ！』が大コケで招く“負の連鎖” 夕方ニュースも共倒れの深刻度」で、朝8時15分からの「サン！シャイン」に始まり、「ノンストップ！」「ぽかぽか」「旬感LIVE とれたてっ！」（関西テレビ制作）、そして「イット」まで続く情報番組や報道番組に、視聴率不振の負の連鎖が続いていると報じた。

後任は局アナで

「『サン！シャイン』は3月いっぱいで終了することが発表されましたが、これも聖域なき改革の流れです。ただし、空いた枠は前番組『めざましテレビ』と後番組『ノンストップ！』を延長して埋めるそうです。つまり、今のフジには新番組を作る体力がないわけです。そんな状況の中、わざわざギャラの高いフリーアナウンサーを『イット』で使い続ける必要性が薄くなったというのが、青井アナ降板の主な理由だと聞いています」

報道番組も聖域ではないということか。

「ですから、青井アナの後任は局アナで固めるそうです。榎並大二郎アナ（40）の起用が内定しています」

青井アナといえば、テレビ東京に勤務する妻の相内優香アナ（39）が11月に第1子を出産したばかり。そんな中、レギュラー番組を失ってしまうのは気の毒な気もするが……。

「『サン！シャイン』で司会を務める谷原章介さん（53）には子どもが6人いますからね、そのような意味での聖域もないということかもしれません。ただし、谷原さんは他局でもレギュラー番組を抱えています。青井アナは『イット』が唯一のレギュラー番組ですが、降板後はフジの他の番組を担当することになるかもしれません。ただし、そもそも彼はお坊ちゃんですから、生活に困ることはないでしょう」

どちらかというと、「サン！シャイン」の打ち切りで「情報プレゼンター とくダネ！」の時代から司会の小倉智昭氏に「あまたつぅー！」と呼ばれていた気象予報士・天達武史氏（50）の出番がなくなってしまうことのほうが気がかりでもある。

