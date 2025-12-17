棚橋弘至

　新日本プロレスは１７日までに棚橋弘至の来年１・４東京ドームでの引退試合の全対戦カードと試合順を発表した。

　試合は全７試合でメインイベントは棚橋とＡＥＷのオカダ・カズチカとの「引退試合」となった。試合後に引退セレモニーが行われる。

　同大会は、１１月１６日に全１８席種の前売り券が完売になったことを発表。これを受け、緊急で４席種を追加増席し１１月３０日に発売。今月１２日に全席完売した。

　◆来年１・４東京ドーム全対戦カード

　▼第１試合　ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー（参加チーム数未定）　時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通　ｖｓ　３ｖｓ３のトルネード６人タッグマッチでスタート。１分毎に１チーム３選手登場。１選手が敗れた場合そのチーム３選手が退場。なおオーバートップロープルールも採用。最後に残ったチームが勝者となる。

　▼第２試合　ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合　６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里　ｖｓ　ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

　▼第３試合　スペシャル１０人タッグマッチ　３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟　ｖｓ　Ｘ、ＸＸ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

　▼第４試合　ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座　次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ　６０分１本勝負

エル・デスペラード　ｖｓ　石森太二　ｖｓ　藤田晃生　ｖｓ　ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

　▼第５試合　ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　ウルフアロンデビュー戦　６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ　ｖｓ　挑戦者・ウルフアロン

　▼第６試合　ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合　６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ　ｖｓ　ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

　▼第７試合　６０分１本勝負　棚橋弘至引退試合

棚橋弘至　ｖｓ　オカダ・カズチカ

　▼棚橋弘至引退セレモニー