新日本プロレスは１７日までに棚橋弘至の来年１・４東京ドームでの引退試合の全対戦カードと試合順を発表した。

試合は全７試合でメインイベントは棚橋とＡＥＷのオカダ・カズチカとの「引退試合」となった。試合後に引退セレモニーが行われる。

同大会は、１１月１６日に全１８席種の前売り券が完売になったことを発表。これを受け、緊急で４席種を追加増席し１１月３０日に発売。今月１２日に全席完売した。

◆来年１・４東京ドーム全対戦カード

▼第１試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー（参加チーム数未定） 時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ ３ｖｓ３のトルネード６人タッグマッチでスタート。１分毎に１チーム３選手登場。１選手が敗れた場合そのチーム３選手が退場。なおオーバートップロープルールも採用。最後に残ったチームが勝者となる。

▼第２試合 ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼第３試合 スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟 ｖｓ Ｘ、ＸＸ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第４試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼第５試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦 ６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼第６試合 ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼第７試合 ６０分１本勝負 棚橋弘至引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼棚橋弘至引退セレモニー