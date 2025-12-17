新日本プロレス「全席完売」１・４東京ドーム、メインは「棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ」…試合後に「棚橋弘至引退セレモニー」
新日本プロレスは１７日までに棚橋弘至の来年１・４東京ドームでの引退試合の全対戦カードと試合順を発表した。
試合は全７試合でメインイベントは棚橋とＡＥＷのオカダ・カズチカとの「引退試合」となった。試合後に引退セレモニーが行われる。
同大会は、１１月１６日に全１８席種の前売り券が完売になったことを発表。これを受け、緊急で４席種を追加増席し１１月３０日に発売。今月１２日に全席完売した。
◆来年１・４東京ドーム全対戦カード
▼第１試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー（参加チーム数未定） 時間無制限勝負
王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ ３ｖｓ３のトルネード６人タッグマッチでスタート。１分毎に１チーム３選手登場。１選手が敗れた場合そのチーム３選手が退場。なおオーバートップロープルールも採用。最後に残ったチームが勝者となる。
▼第２試合 ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負
ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥
▼第３試合 スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負
高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟 ｖｓ Ｘ、ＸＸ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン
▼第４試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負
エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ
※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。
▼第５試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦 ６０分１本勝負
王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン
▼第６試合 ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負
ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太
▼第７試合 ６０分１本勝負 棚橋弘至引退試合
棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ
▼棚橋弘至引退セレモニー