勇気を出して好きな男性に告白するなら、少しでも好印象を残して色よい返事をもらいたいもの。そのためには、「避けたほうがいいタイミング」があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性136名に聞いたアンケートを参考に、「『今、告白されても…間が悪すぎ！』と男性を困らせてしまうタイミング９パターン」をご紹介します。【１】共通の友人同士で人間関係がもつれそうなとき「親友からその娘のことが好きだって相談