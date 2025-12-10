自身のXに投稿

米大リーグなどを取材する米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏は、来日中の一幕を自身のXに公開。美しい日本のシンボルの姿には、ファンからも称賛の声があがっている。

夕日に照らされた富士山。山頂付近は白い雪に覆われている。ヘイマン氏は、美しい富士の絶景を写した写真を自身のXに投稿しながら「東京は最高だ」と記している。高層ビルも見下ろす高い位置から撮影したようだ。

ヘイマン氏は大リーグの移籍情報などを積極的に発信している日本のファンの間でも有名な敏腕記者。先日もホワイトソックスが、今季までDeNAでプレーしていたアンソニー・ケイ投手を獲得したことを報じるなど、日本球界にも精通している。

ヘイマン氏の予想外の投稿には、米国の野球ファンから羨望の声が相次いだ。

「ジョン、素晴らしい景色だ」

「4月に妻と息子と一緒に行くんだ。待ちきれないよ！何か特別なアクティビティをする予定なの？ それとも仕事？」

「うわあ、これは美しい。富士山と東京の組み合わせは、特に冬に眺めたり写真を撮ったりするのに最高の組み合わせだ」

「本当に美しい場所だ」

「素晴らしい写真だ」

「東京は素晴らしい、疑いようがない」

今オフは村上宗隆内野手や岡本和真内野手のメジャー挑戦を表明しているだけに、その来日理由に注目する声もあがっていた。



（THE ANSWER編集部）