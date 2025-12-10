毎年冬になると、いくら部屋の暖房をガンガンに焚いていようと（道産子的表現）手や指先が冷えてしまう。かじかむ手ではキーボードが打ちにくくなってしまい、生産性はだだ下がりだ。だからといって普通の手袋をしてしまうと、タイピングに違和感が出るし、スマホ操作も（スマホ対応手袋であっても）困難になってしまう。

そんなわけで、手の温かさと操作性の両立を狙って、昨年までは指ぬきハンドウォーマーを使っていた。が、5本とも指ぬき状態だとやっぱり指先は寒い。どうにかならないものかと悩んでいたのだけれど、タイピングはともかく、スマホ操作についてはせいぜい指2本だけ使えればいいのでは？ と思い付き、今年は「2本だけ指ぬき状態のハンドウォーマー」を導入してみることにした。

ハンドウォーマー 2フィンガー（グレーミックス）

選んだのは、今までもお世話になってきた「冷えとり靴下の841」の「ハンドウォーマー 2フィンガー」。スマホでよく使う親指と人差し指の2本だけが指ぬきになっていて、それ以外は普通の手袋だ。素材は大半が綿で、ふんわり柔らかい。3本の指がちゃんと隠れるだけで、これまでとは段違いに温かく感じられる。

親指と人差し指の2本だけが指ぬき状態

スマホの操作はもちろんバッチリだ。タップやスクロールをするのも、指紋認証をするのも、素手と変わりなくこなせる。ちょっと鼻をホジりたくなったときにも便利だったり（汚い）。キーボードは、中指・薬指・小指でタイプするときは多少の違和感はあるけれども、それも最初のうちだけ。数十分で慣れていつもと同じように打てるようになった。

スクロールはもちろん、指紋認証も余裕でこなせる

あと、ハンドウォーマー自体を脱ぎやすくなったのもなにげにポイント。5本指ぬきだと（シルク素材で全体がちょっとタイトだったこともあり）反対側の手で1本ずつ引っ張って抜いていかなければならなかったところ、こちらは中指・薬指・小指の先端をまとめてつかんで引っ張ればOK。お手洗い時とかに脱いで、また履く（道産子的表現）のも楽。ますます使いやすく、1日を快適に過ごせるようになってうれしい限りだ。

製品名 発売元 実売価格 ハンドウォーマー 2フィンガー 冷えとり靴下の841(ヤヨイ) 1350円