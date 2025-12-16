フライヤー<323A.T>が６日続落し年初来安値を更新している。１５日の取引終了後、２６年２月期の単独業績予想について、売上高を１１億２０００万円から９億７３００万円（前期比２．６％増）へ、営業利益を１億円から４８００万円（同６．０倍）へ、純利益を９８００万円から５７００万円（同５．２倍）へ下方修正したことが嫌気されている。



上期に発生した大型案件のダウンセルや新規受注の伸び悩みなどの影響を加味して直近の状況を精査した。また、Ｍ＆Ａなどの新たな成長戦略の先行投資に注力していることも響くという。



同時に、２６年２月期第３四半期から連結決算に移行するのに伴い、通期連結業績予想を発表。売上高１０億７２００万円、営業利益７６００万円、純利益７０００万円を見込む。



出所：MINKABU PRESS