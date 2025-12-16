100均で300円だけど買って大正解！雨の日もこれで安心♡繰り返し使える便利なカバー
雨の日のお出かけでネックなのが、靴が濡れてしまう問題…。そんな悩みを簡単に解決する便利なグッズをダイソーで発見しました！330円（税込）ではあるものの、機能性や履き心地がよく、繰り返し使えてコスパのよい優秀アイテムで、買って大正解でした♪さっそく詳しくチェックしていきましょう。
商品名：シューズカバー（黒、28cm）
商品情報
商品名：シューズカバー（黒、28cm）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：縦28×高さ22cm
対応する靴のサイズ（約）：23.5〜24.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480482262
雨の日のお出かけや野外ライブにも♪ダイソーの『シューズカバー』
雨風の強い日のお出かけは、靴がぐっしょり濡れがちですよね。
そんなときに役立つのがダイソーの『シューズカバー』。雨や泥からお気に入りの靴を守ってくれる便利なアイテムなんです。
カバーの底部分はフラットではなく、凹凸のある滑り止め構造になっており安心です。
甲の部分にはファスナーが付いていて、スムーズに着脱しやすい設計。
はき口には調節ゴムが備わっておりフィットしやすく、動いてもズレにくいのも魅力です。
履き心地◎繰り返し使えて経済的！
使い方はいたって簡単。靴を履いたまま直接カバーを履き、ファスナーを上げて、ゴムで調節すればOK！
ファスナーも長めではき口も広いため、24.5cmのスニーカーでもスムーズに履けました。
実際に歩いてみると滑りにくく、予想以上に安定した履き心地でした。
黒を基調としたシンプルなデザインでショートブーツのような雰囲気なので、雨の日の移動や野外ライブなどのお出かけにも頼りになりそうです。
お値段は330円（税込）ですが、汚れたら水で洗い流して繰り返し使えるのでとても経済的♪
完全防水ではないため、長時間の雨や強い水濡れには注意しましょう。
今回は、ダイソーで見つけた『シューズカバー（黒、28cm）』をご紹介しました。
雨の日のプチストレスからも解放されるので、購入して大正解でした♪気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。