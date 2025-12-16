「サイレントヒル f」の加藤小夏さんがモデルに抜擢！ WIND AND SEAとプレステのコラボアパレルが12月20日に発売
ファッションブランドのWIND AND SEA（ウィンダンシ―）は、PlayStationとコラボしたアパレルを12月20日に発売する。価格は未定。
様々なファッションアイテムを展開するWIND AND SEAとSIEのPlayStationがコラボする新商品の発売が決定した。ロゴを施したスウェットやカットソー、ゲーミングジャージといったアパレルが展開予定となっており、商品の詳細については追って公開される。
また、サイコロジカルホラー「SILENT HILL f（サイレントヒル f）」にて主人公の雛子を演じた女優の加藤小夏さんがモデルとして抜擢。DualSenseを片手に商品を着こなす姿が公開されている。
WIND AND SEA（ウィンダンシ―）からPlayStation??とのコラボレーションアパレルが12月20日（土）発売！- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) December 15, 2025
お馴染みのロゴが施されたスウェットやカットソー、ゲーミングジャージなどがラインアップ。
加藤小夏さんが着こなすコレクションをお見逃しなく！ pic.twitter.com/NdTOTkpfUS
PlaystationR × WIND AND SEA Collaboration- WIND AND SEA (@windandsea_wear) December 15, 2025
2025.12.20(SAT) DROP
Featured 加藤小夏 @cncnpi @PlayStation @PlayStation_jp #windandsea #playstation #konatsukato pic.twitter.com/KglzscvLBe
(C) 2025 Sony Interactive Entertainment