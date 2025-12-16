【WIND AND SEA「PlayStation」コラボレーションアパレル】 12月20日 発売予定

ファッションブランドのWIND AND SEA（ウィンダンシ―）は、PlayStationとコラボしたアパレルを12月20日に発売する。価格は未定。

様々なファッションアイテムを展開するWIND AND SEAとSIEのPlayStationがコラボする新商品の発売が決定した。ロゴを施したスウェットやカットソー、ゲーミングジャージといったアパレルが展開予定となっており、商品の詳細については追って公開される。

また、サイコロジカルホラー「SILENT HILL f（サイレントヒル f）」にて主人公の雛子を演じた女優の加藤小夏さんがモデルとして抜擢。DualSenseを片手に商品を着こなす姿が公開されている。

