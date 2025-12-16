＜注目銘柄＞＝ヴレインＳ、ＡＩ外観検査システムで成長路線まい進 ＜注目銘柄＞＝ヴレインＳ、ＡＩ外観検査システムで成長路線まい進

ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A.T>の３４００円前後は強気に買いで対処してみたい。同社は製造業向けに特化したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）コンサルティングや、人工知能（ＡＩ）による画像認識技術を駆使した外観検査システムなどを提供する。外観検査システムは主に食品工場向けで需要を獲得し、収益に大きく貢献している。業績はトップライン、利益ともに目覚ましい伸びを続けている。２６年２月期売上高が前期比５０％増の３２億１５００万円、営業利益は８億９０００万～９億４０００万円を見込む。また、２７年２月期も高水準の伸びを維持する公算が大きい。



株価は直近調整色を強めたが、足もとリバウンド局面への移行を示唆。１１月２８日につけた年初来高値３８２５円から４００円程度ディスカウントされた時価近辺は押し目買い好機とみたい。新値街道への再突入を早晩実現し、中期的には４０００円台活躍が期待できる。（桂）



出所：MINKABU PRESS