奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たした元迷惑系ユーチューバー、動画配信業へずまりゅう氏（34）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。1分間で戦う格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）で、出場予定選手が前日公開計量で突然ビンタされ、倒れた後にくも膜下出血状態になったことについて言及した。

BD18は14日に都内で開催。前日計量は13日に行われた。第5試合のライト級ワンマッチ、キックルール70キロ以下に出場する竜が、江口響にビンタをされ昏倒（こんとう）。右足がけいれんして一時は失神で意識を失い、その後試合は中止となった。

竜は15日、自身のXで「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです。暖かいメッセージありがとうございます」などとつづっている。

自身も過去に同大会への出場経験があるへずま氏は竜のポストを引用した上で「ブレイキングダウンは廃止すべき。このままだといつか人が死ぬ」と書き出した。続けて「リング外での乱闘が増えたしマジな不良が増えたせいでルールも何も無くなった。自分はもう二度と出場しません」と宣言した。

別のポストでも「くも膜下出血とか酷すぎる。だいぶ前にパイプ椅子を頭部に振り降ろした奴もいました。リング外でやりたい放題です」とつづっている。

へずま氏は22年3月に行われた「BD4」に出場。無差別級スペシャルワンマッチで「安保瑠輝也チャンネル」のてると対戦し、TKO負けを喫した。