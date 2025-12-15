この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あなたの周りにもいる？ 精神年齢が低い人の意外な言動、「責任を取れるか」でわかる大人の境界線

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【本物の大人】精神年齢はここでわかる！自分自身を受け入れ「自制できる人」の見抜き方7選」と題した動画を公開。実年齢とは別に、精神的な成熟度を示す「精神年齢」について、その見抜き方を7つのポイントで解説した。



Ryota氏は、人間関係において精神年齢が近い人同士は「仲良くなりやすいし、会話もスムーズだ」と指摘。その上で、精神年齢が高い「本物の大人」を見抜くための最初のポイントとして「自分で責任が取れるか」を挙げた。自分の行動の責任を自分で取るという「自立の考え方」ができている人は、精神年齢が順調に上がっている証拠だという。一方で、他人のせいにしたり、逆に過剰に自分の責任だと考えたりする人は、まだ精神的に成長しきっていない可能性があると説明した。



次にRyota氏は「どの程度で感情的になるか」という点に着目。特に、自分の思い通りにならないと不機嫌になる「拗ねる」という行動は、子供と同じだと語る。大人になっても些細なことで拗ねたり、ダダをこねたりする人は、精神的に幼い傾向があると指摘した。



また、「他人の立場を考えられるか」も重要な指標だという。これは協調性や感受性に関わる部分で、相手の思いや立場を想像して行動できるのが大人の特徴だと説明。自分と他人は違うということを理解し、その違いを肯定できるかどうかが問われるとした。自分と意見が違う人を許せず、コントロールしようとするのは、自分と他人の境界が曖昧な未熟な精神状態の表れであると解説した。



その他にも、「悪口やマウントの多さ」や「自分の得ばかり考えないか」といった言動から、その人の精神的な成熟度を測ることができるという。これらのポイントは、良好な人間関係を築く上で相手を理解する助けとなるだろう。自分や周囲の言動を振り返るきっかけとして、試してみてはいかがだろうか。