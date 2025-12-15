»ÜÀßÌîºÚ¤ÎÀ¸»ºÈÎÇä¤ÈÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ê³ô¡Ë¥µ¥é¡Ê²¬»³¡Ë¤¬Ì±»öºÆÀ¸
¡¡¡Ê³ô¡Ë¥µ¥é¡Ê³Þ²¬»Ô¡Ë¤Ï12·î12Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·Æ±Æü¡¢´ÆÆÄÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿½ÀÁÂåÍý¿Í¤Ï²ÃÆ£´²»ËÊÛ¸î»Î¤Û¤«4Ì¾¡Ê°¤Éô¡¦°æ·¦¡¦ÊÒ»³Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1¡Ý9¡Ý2¡Ë¡£´ÆÆÄ°Ñ°÷¤Ë¤Ï»³ºêÎÉÂÀÊÛ¸î»Î¡Ê¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2¡Ý6¡Ý1¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó157²¯±ß¡£
¡¡2016Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¡¢»ÜÀßÌîºÚ¤ÎÀ¸»ºÈÎÇä¤ÈÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£³Þ²¬ÏÑ´³ÂóÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ÈÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅÀßÈ÷¤ò·úÀß¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Í»»ñ¤ò¼Â¹Ô¡¢³Þ²¬»Ô¤âÍÑÃÏ¤ÎÂ¤À®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ»ö¶È¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¡¼¥àÜ¿»Ò³Ì¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢È¯ÅÅ»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò»È¤Ã¤ÆÌîºÚ¤ÎÀ®Ä¹¤ËÍøÍÑ¡¢Í¾Ç®¤âÎäÃÈË¼¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÌîºÚ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤Î¹½ÃÛ¤âÃÙ¤ì¤Æ»ö¶È¤Ïµ°Æ»¤Ë¾è¤é¤º¡¢ÀÖ»úÊäÅ¶¤È¤·¤Æ¤Î¼ÚÆþ¶â¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¡¼¥àÜ¿»Ò³Ì¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¿Í·ïÈñ¾å¾ºÅù¤ÇÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤ËÅ¾Íî¡£
¡¡Âç¼ê¾¦¼Ò¤«¤é¤ÎÄÉ²Ã»Ù±çÅù¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï»ÙÊ§ÃÙ±ä¤âÈ¯À¸¡¢Ì±»öºÆÀ¸Ë¡¤Ë¤è¤ëºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÁªÄê¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë·×²è¡£
¢¨¡Ê³ô¡Ë¥µ¥é¡ÊTSR´ë¶È¥³¡¼¥É:017369924¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:2260001029399¡¢³Þ²¬»Ô³Þ²¬5640¡¢ÅÐµ¾å¡§Æ±»ÔÊ¿À®Ä®95-1¡¢ÀßÎ©2016¡ÊÊ¿À®28¡ËÇ¯3·î¡¢»ñËÜ¶â5²¯2780Ëü±ß¡Ë