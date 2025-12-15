「切れてもしばらく使えるから」サブスク更新を放置した上司。期限当日にPC画面に出た“無慈悲な表示”【作者に聞く】
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほいさん(@syake8989)。今回は、X(旧Twitter)にて投稿されている中から、エッセイ漫画「【ブラック企業の日常】ありえないソフトの更新時期の対策方法」を紹介するとともに、しゃけなかほいさんに本作で登場するソフトの有効期限やその後の会社の対応について聞いた。
しゃけなかほいさんが入社して1年ほど経ったころ、会社のPCに突然サブスクがあと1カ月で有効期限が切れるというアラートが表示された。
このソフトがないと仕事が一切できないため、上司に報告すると「申請しとくわ」と一言。しかし、アラートは消えず、その間ずっと上司に申請を依頼し続けたが対応はなかった。期限当日、しゃけなかほいさんは「何度も言ってますが、今日でソフト切れるので、仕事できないんですけど！」と強く伝えたが、上司は「切れてもしばらくは使えるから大丈夫」と半笑いで言うだけだった。
怒りを通り越して呆れるしゃけなかほいさんだったが、気を取り直してPCに向かうと、画面にはソフトの購入を促すアラートが表示され、仕事ができない事態に陥った。
■部長の逆ギレと「体験版」強要
事態に気づいた上司が部長に相談すると、部長は「そんな金あるか!?なんとかしろ！」と無茶ぶり。上司は席に戻ると、「しばらく体験版で仕事して」と新規のアカウント情報を渡してきた。
体験版は機能制限があり、アカウントが変わると仕事に支障が出るうえ、商用利用はNGだ。そのことを指摘しても「いいから仕事して！」と言われてしまい、しゃけなかほいさんはしばらく体験版で仕事をすることになった。
■「ブラック企業は誰に対してもブラック」
当時の心境について、しゃけなかほいさんは「普通の会社ならすぐに更新するか一括更新すると思うのですが、私の会社ではいつまでも対応してもらえませんでした。管理職の上司は『切れてもしばらくは使える』と意味不明なことを言ってきたので、さすがに人間性を疑いました」と語る。
最終的にソフトを買ってもらえたのは1週間後だった。「こんな会社はここが初めてで、ブラック企業は誰に対してもブラックです。お客さんから離れていったのか、仕事に対してあぐらをかいてたのがばれたのか、会社の業績は毎月赤字が続いていた時期でした」と振り返った。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
