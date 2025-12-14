女優の芦田愛菜（21歳）が、12月13日に放送されたラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（ニッポン放送）に出演。凹むこともあり、「お風呂でちょっと反省会しちゃうときとかもあります」と語った。



映画「果てしなきスカーレット」で声優を務めている芦田愛菜が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。サンドウィッチマンとはバラエティ番組「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」（テレビ朝日系）で長く共演しており、仕事もプライベートも充実させている芦田について伊達みきおは「上手なんだよね、生き方が」と話す。



芦田は怒ることはあまりないが、「凹むことはあります。私、湯舟に浸かっている時間とか結構好きなんですけど、お風呂でちょっと反省会しちゃう時とかもあります。仕事のこととかもそうですし、ああ言っちゃったけど傷つけてないかなとか。結構心配症なので、そういういろんなことが不安になると、なんかこう反省会とかしちゃう時はあります」と語った。