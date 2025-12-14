¤Ê¤¼µþÅÔ¿Í¤ÏŽ¢¤¤¤±¤ºŽ£¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡ÄŽ¢¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤Ç¤â¤É¤¦¤É¤¹¤«¡©Ž£¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿"¹âÅÙ¤Ê°ÅÌÛÃÎ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°ËÆ£»áµ®¡ØÆÉ¤àµ»Ë¡ »í¤«¤éË¡Î§¤Þ¤Ç¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Á°¸å¤Î¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ËÍý²ò¤Î»å¸ý¤ò¸«½Ð¤¹
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÊ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ìµÁ¤ä°ìÈÌ¾ï¼±¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î°ÅÌÛÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ìÊ¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤¬³ÎÄê¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¥ï¥·¤Ï¥¥Ä¥Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥ê¥¹¤¬¹¥¤¤À¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°Êª¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤¬¾®Ä»¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°¦´á(¤¢¤¤¤¬¤ó)¤Î¤¿¤á¤À¤¬¡¢Æ°ÊªÆ±»Î¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ÏÊá¿©´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ÅÌÛÃÎ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ä¥Í¤Ï¥ê¥¹¤ò¿©¤Ù¡¢¥ï¥·¤Ï¥ê¥¹¤â¥¥Ä¥Í¤â¿©¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê´Ø·¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈµÕ¤Ë¡¢Îã¤Î¡ÖA¤ÏC¤¬¹¥¤¡¢¤«¤ÄB¤ÏC¤¬¹¥¤¡×¤È¤â¡¢¡ÖA¤ÏB¤¬¹¥¤¡¢¤«¤ÄA¤ÏC¤¬¹¥¤¡×¤Î¤É¤Á¤é¤Î°Õ¤âÉ½¤·¤¦¤ë¹½Ê¸¤Î´í¤¦¤µ¤¬¤»¤ê¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï°ìÊ¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¡ÖÆÉ¤á¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Á°¸å¤Î¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡ÊÊ¸Ì®¡Ë¤ËÍý²ò¤Î»å¸ý¤ò¸«½Ð(¤ß¤¤¤À)¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÌÔ¶Ù(¤â¤¦¤¤ó)Îà¤ÈÆù¿©Ó®ÆýÎà¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥¯¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î°ìÊ¸¤Ï¡Ö¥ï¥·¤È¥¥Ä¥Í¤Ï¤É¤Á¤é¤â¹¥¤ó¤Ç¥ê¥¹¤òÊá¿©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥ï¥·¤ÎÊá¿©¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¥ï¥·¤Ï¥¥Ä¥Í¤È¥ê¥¹¤ò¹¥¤ó¤ÇÊá¿©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡Ö¥ï¥·¡×¤¬ÃËÀ¤Î°ì¿Í¾Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÔ¶ÙÎà¤Î°ì¼ï¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢Ê¸Ì®¤«¤éÌµ°Õ¼±¤ÎÎ£¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¢£¡ØÃÏ²¼¼¼¤Î¼êµ¡Ù¤Î2¡ß2¡á4
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÊ¸¤ò´Þ¤à¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÂ¾¤Î²Õ½ê¤È¤Î´ØÏ¢¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ¸Ì®¤«¤é°Õ¿Þ¤òÃµ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¤Î¡ØÃÏ²¼¼¼¤Î¼êµ¡Ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿2¡ß2¡á4¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÆ±¤¸Åù¼°¤¬¡¢¥°¥í¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¡ØÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎË¡¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥¶¥ß¥ã¡¼¥Á¥ó¤Î¡Ø¤ï¤ì¤é¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¡Ø°ì¶åÈ¬»Í¡Ù¤Î2¡Ü2¡á4¤È¤¤¤¦»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼°¤â´Þ¤á¡¢¤É¤ì¤â¤¬É½ÌÌÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸Åù¼°¤ò°ÕÌ£¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î±ü¤Ç¿À¤È¿Í´Ö¤È¼«Í³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Ê¤Ë¤´¤È¤«¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¸Ì®¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¢¨1 ¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¡¢¥°¥í¥Æ¥£¥¦¥¹¡¢¥¶¥ß¥ã¡¼¥Á¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ÎÅù¼°¤Ï¡¢ÉÔÊÑÀ¤«¤éÉÔ¼«Í³¤µ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÁ´ÂÎ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢°Õ¿Þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤¬¥Æ¥¯¥¹¥È¤Î³°¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤Ç¤â¤É¤¦¤É¤¹¤«¡©¡×¤¬Á°Äó¤È¤¹¤ë¤â¤Î
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÎÙ²È¤Î½»¿Í¤ÈÆ»¤Ç½Ð¤¯¤ï¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¿¤¯¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¡¢¥Ô¥¢¥Î¤¬¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦ÊÖÅú¤¹¤Ù¤¤«¡£½ã¿è¤ÊË«¤á¤³¤È¤Ð¤È¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾åÃ£¤·¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸¬Â½¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÖÁû¡¹¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±ó²ó¤·¤ÎÊ¸¶ç¤Ê¤Î¤À¤È²ò¼á¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤¦¤ë¤µ¤¯¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£Î¾Êý¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¾ì½ê¤¬µþÅÔ¤Ê¤é¸å¼Ô¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Ï¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¤Ö¤ÖÄÒ¤±¡Ê¤ªÃãÄÒ¤±¡Ë¤Ç¤â¤É¤¦¤É¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¤ªÍ¶¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤íµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÐ¼(¤Û¤Î)¤á¤«¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢µþÅÔ¤È¤¤¤¦¤È¤ê¤ï¤±Ê¸²½ÅªÁ°Äó¤¬Ä¹¤¯¶¯¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¸²½Åª¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤â¡¢¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÆÉ²ò¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¤¸Ê¸²½¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°Õ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÅÌÛÃÎ¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥È¤ò¿¼¤¯ÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ñ¤¼ê¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿Ê¸²½¡¢½ñ¤«¤ì¤¿Âêºà¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤ëÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½ñ¤¼ê¸Ä¿Í¤ÎÅÁµÅª»ö¼Â¤â¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°Õ¿Þ¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÂè»Í¹Ö¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ë¡£
¢£µþÅÔ¿Í¤¬¡Ö¤¤¤±¤º¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
½ñ¤¼ê¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ò¹¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ°Û¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ê¸À¸ì¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Æ¥¯¥¹¥È¤Î³°Éô¤Ë¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÌÖ¤òÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤ÎµþÅÔ¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ê¤É¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÅÀ¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤äÆüËÜ¸ì¤ÏÈóÏÀÍýÅª¤À¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢³°Éô¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÉ½ÌÌ¾å¤Î°ÕÌ£¤È¡¢¤½¤ì¤¬°Õ¿Þ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Î¥º¥ì¤¬Âç¤¤¯¡¢¤½¤Î·Ò(¤Ä¤Ê)¤¬¤ê¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢µþÅÔ¤Î¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤Î¾ì¹ç¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¡£¤½¤í¤½¤í¤ª²Ë(¤¤¤È¤Þ)¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤°¤ËÊÖ¤»¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÅìÃË(¤¢¤º¤Þ¤ª¤È¤³)¤Ê¤é±óÎ¸¤Ê¤¯¡¢Á·¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾ã»Ò¤ÎÎ¢¤ÇÓÐ(¤ï¤é)¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¤Ëµº²è²½¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢µþÅÔ¿Í¤¬¡Ö¤¤¤±¤º¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¾½ê¼Ô(¤è¤½¤â¤Î)¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÉÔ¾òÍý¤Ë¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤¬¡Öµ¢¤ì¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏµþÅÔ¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÉ¤á¤Ê¤¤È©´¶³Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óµþÅÔ¤ËÄ¹¤¯Êë¤é¤¹¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤Ë¿È¤ËÉÕ¤¯´¶³ÐÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÈóÏÀÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£µþÅÔ¿Í¤ÏÈóÏÀÍýÅª¤Ç¤â°ÕÃÏ°¤Ç¤â¤Ê¤¤
¤·¤Ð¤·¤ÐÆüËÜ¿Í¤äÆüËÜ¸ì¤ÏÈóÏÀÍýÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ËÏÀÍý¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤¨¸À¤ï¤ì¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÏÀÍý¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤è¤ë¡£¤â¤·ÌÀÇò¤ÇÄ¾ÀÜÅª¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¤À¤±¤òÏÀÍý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤·¤«¤ËµþÅÔ¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤ÏÏÀÍýÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Àè¤Î¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤È¡Öµ¢¤ì¡×¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´¶³ÐÅª·Ò¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢¨2 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»³ËÜ¾°¡ØÆüËÜ¿Í¤ÏÏÀÍýÅª¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¡Ê»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¢2020Ç¯¡Ë¡£¤À¤¬¡¢»³ËÜ¼«¿È¤ÏÍµ¡²½³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ½ñ¤âÀ¾ÍÎ·¿¤ÎÏÀÍý¤À¤±¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ·¿¤Î¹Í¤¨Êý¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ¦¤á¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÏÀ¾ÍÎ¤«¤é¸«¤ì¤ÐÏÀÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Î·¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌ¼ï¤ÎÏÀÍý¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»î¤ß¤Ë¤½¤Î°ÅÌÛ¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
A¡Ö¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤Ç¤â¤É¤¦¤É¤¹¤«?¡×
¡Ô¤½¤í¤½¤í¿©»ö¤Î»þ´Ö¤À¤¬¡¢B¤¬¤³¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡á¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤·¤«½Ð¤¹¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡Õ
B¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¡£¤ªÏÃ¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤Ç¤ª²Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¡Ô¡¡¡Õ¤ÎÉôÊ¬¤¬Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÅÌÛÃÎ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´¶³Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤«¤ÄÈôÌö¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤·¤«¤ËÏÀÍý¤Î»å¤Ç·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¡£B¤Ï·±Îý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢A¤Î°ÅÌÛ¤Î»å¤òÏÀÍýÅª¤Ë½Ö»þ¤Ë¸ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£µþÅÔ¿Í¤Ï·è¤·¤ÆÈóÏÀÍýÅª¤Ç¤â°ÕÃÏ°¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ÅÌÛ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ë°Íµò¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¤Î±Ô¤¤ÏÀÍý¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£ÆüËÜ¸ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÏÀÍý¤¬¤¢¤ë
¤¢¤Þ¤ê³°¤«¤é¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢Æ±¼ÁÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬Ä¹¤¯°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¾ì½êÆÈÆÃ¤ÎÈ¯Å¸¤Î»ÅÊý¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¤ò°ÅÌÛ¤Î¶¦ÍÃÎ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï³°Éô¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÈóÏÀÍýÅª¤È¤â»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÏÀÍý¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÏÀÍý¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÍ£°ì¤Ë¤·¤ÆÉáÊ×¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¿ô³ØÅª·Á¼°ÏÀÍý¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤â¡¢¸½¼ÂÀ¸³è¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÏÀÍý¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·¿¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨3¡Ë¡£Àè¤Ë¼¨¤·¤¿2¡ß2¡á4¤¬¡¢ÃÖ¤«¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë°Õ¿Þ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÏÀÍý¤â»È¤¤Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÏÀÍý¤òÀµ¤·¤¯¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¿Þ¤òÀµ³Î¤Ëµâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¨3 ÅÏîµ²í»Ò¡ØÏÀÍýÅª»×¹Í¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡¢2024Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥é¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î4¼ïÎà¤ÎÏÀÍý¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
°ËÆ£ »áµ®¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤¦¤¸¤¿¤«¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø
1968Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ËãÉÛÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉô¤ò·Ð¤ÆÆüËÜÂç³ØÂç³Ø±¡éº½Ñ³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Çî»Î¡Êéº½Ñ³Ø¡Ë¡£2002Ç¯¤Ë¡ÖÂ¾¼Ô¤Îºß½è¡×¤Ç·²Áü¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¡ÊÉ¾ÏÀÉôÌç¡Ë¼õ¾Þ¡£¡Ö¹â¹»À¸Ä¾ÌÚ¾Þ¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÂåÉ½¡¢¶µ°é½ÐÈÇ¡ØÀºÁª¹ñ¸ìÁí¹ç¡Ù¡ØÀºÁª¸½ÂåÊ¸¡ÙÂåÉ½ÊÔ½¸¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ñÀ×¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡ØÈõ¸ý°ìÍÕÀÖÉÏÆüµ¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¶µ°éÏÀ¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¹ñ¸ì¶µ°é¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ê´äÇÈ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø °ËÆ£ »áµ®¡Ë