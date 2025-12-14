やることが多くてなかなか集中力が続かない……そんな悩みを抱える人も多い。集中力は、生まれつきの才能ではない。日々の環境と習慣の積み重ねで誰でも高めることができる。時間戦略の専門家・名郷根修氏は「やる時間をあらかじめ決める」だけで、仕事の質もスピードも格段に上がると説く。集中力を高めるコツとは？※本稿は、名郷根 修『あなたの人生をムダにする 時間の悩みをすべて解決する技術』（フォレスト出版）の一部を抜粋・編集したものです。

大切な仕事に集中するために

重視すべき2つのポイント

事前に「やらないことを決める」を実践しても、メールや電話、来客対応、上司の無茶振り、部下からの相談などは突然やってきます。こうした日々のなかで、本当に重要な仕事に集中する時間を確保するのは、決して簡単なことではありません。

しかし、「時間を制する者が人生を制する」と言っても過言ではないでしょう。限られた時間のなかでいかに集中力を高め、成果を上げるか。ここで役立つのが、「時間ブロック」という時間管理のテクニックです。

時間ブロックとは、特定の時間帯をあらかじめ特定の作業に割り当てるスケジュール管理法です。「この時間はこのタスクだけをやる」と決めてしまうことで、ムダな時間を減らし、効率的に仕事を進めることができます。

ポイントは2つあります。

（1）「集中の時間」をスケジュールに入れる

まず予定表に「集中の時間」を予定として記入します。自分が使いやすいスケジュール管理ツールを活用しましょう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）