¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¡×¼Ì¿¿¤ò²Ã¹©»ÈÍÑ¡¡ÊªµÄ¾ú¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡ÖÉÔ²÷´¶¤ä¸í²ò¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡Ö¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¡×¤¬13Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£²Æì¸ø±é¤ÎÀëÅÁ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ò¤á¤æ¤êÊ¿ÏÂµ§Ç°»ñÎÁ´Û½êÂ¢¤È¤ß¤é¤ì¤ë³ØÅÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Æì¸ø±éÌ¾¤¬¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤Ò¤á¤æ¤êÊ¿ÏÂµ§Ç°»ñÎÁ´Û½êÂ¢¤È¤ß¤é¤ì¤ë³ØÅÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸ø±éÀëÅÁ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢SNS¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÎÑÍýÅª¤Ë¥¢¥¦¥È¤À¤è¡×¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¤Ø¤ÎËÁÆÂ¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÉÔ¶à¿µ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï12Æü¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ13Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤ÎÇÛÎ¸¤ª¤è¤ÓÀâÌÀÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¿ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¡ÖËÜ¸ø±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¤Ê¤ê¤Ë²¿Æ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤ä¸í²ò¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ²Æì¤ÎÎò»Ë¤òÉî¿«¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ·èÄêÂè¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£