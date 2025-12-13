BABYMONSTER¡ÖPSYCHO¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¸ø³«
BABYMONSTER¤¬¡ÖPSYCHO¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»þ¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¾ÈÌÀ¡¢¶¯Îõ¤ÊÇúÃÝ¸ú²Ì¤Ê¤É¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢³ÊÊÌ¤Ê½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÌÌËÆ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖPSYCHO¡×¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°Û¿§¤Î±é½Ð¤Ë¼¡Âè¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢µÛ°úÎÏ°î¤ì¤ë·²Éñ¤Ç¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë¾¸°®¤·¤¿¡£
¥½¥í¥Ñー¥È»£±Æ¤Ï¡ÖPSYCHO¡×¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¥àー¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤òÊü¤Ã¤¿¡£³Æ¼«¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥«¥ê¥¹¥Þ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²Ì´º¤ÊÉ½¾ð±éµ»¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¸ò¤ï¤¹¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤¤¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÈù¾Ð¤Þ¤»¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎBABYMONSTER¤Î³ÊÊÌ¤Ê¾ðÇ®¤Ç¡¢»£±Æ¤ÏÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Öº£¸å¤Î³èÆ°¤âÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
BABYMONSTER¤Ï2n¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡ÙÈ¯Çä¸å¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆYouTube¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÇÈµÚÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËºÇ¶áÈäÏª¤·¤¿¼ýÏ¿¶Ê¡ÖPSYCHO¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢YouTube¡Ö24»þ´ÖÆâ¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤¿Æ°²è¡×¤È¡Ö¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM¡ØWE GO UP¡Ù
