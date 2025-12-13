¡Ú´ÚÎ®¡Û¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎPSY¡¢¼«Âð¤Ê¤É²ÈÂðÁÜº÷¡¡¿çÌ²ÌôÂåÍý¼õÎÎµ¿ÏÇ¡¡À¾ÂçÌç½ð¤¬¶¯À©ÁÜºº
¿çÌ²Ìô¤ÎÂåÍý¼õÎÎµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î²Î¼êPSY¡Ê¥µ¥¤¡¢47¡Ë¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥½¥¦¥ëÀ¾ÂçÌç·Ù»¡½ð¤¬11Æü¡Ö4Æü¤Ë°åÎÅË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëPSY¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤È¼ÖÎ¾¤òÁÜº÷¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÁí¹ç»æ¤ÎÅì°¡ÆüÊó¤Ï13Æü¡¢¡Ö·Ù»¡¤¬¡¢¸þÀº¿ÀÌô¤ÎÈóÂÐÌÌ½èÊý¤ª¤è¤ÓÂåÍý¼õÎÎ¤Îµ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²Î¼êPSY¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯À©ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö·Ù»¡¤Ï¡¢PSY¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈóÂÐÌÌ½èÊý¤ÈÂåÍý½èÊý´ØÏ¢»ñÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£·Ù»¡¤Ï¤³¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤ËPSY¤ò¾¤´¤·¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢PSY¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Ô¥Í¡¼¥·¥ç¥óÂ¦¤Ï´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ÖÄ´ººÅö¶É¤ÎÍ×ÀÁ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤·¡¢º£¸å¤âË¡Åª¼êÂ³¤¤Ë¤è¤êÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÎ©¾ìÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥½¥¦¥ëÀ¾ÂçÌç·Ù»¡½ð¤Ï8·î¡¢PSY¤ò°åÎÅË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÎ©·ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PSY¤Ï22Ç¯¤«¤éºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¸þÀº¿ÀÌô¤òÂÐÌÌ¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½èÊý¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÂåÍý¼õÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤ÎÌôÊª¤Ï¡¢¿çÌ²¡¦ÉÔ°Â¾ã³²¡¢¤¦¤ÄÉÂ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÀìÌç°åÌôÉÊ¤Ç¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤È½èÊý¤¬É¬Í×¡£PSYÂ¦¤Ï¡ÖÀìÌç°åÌôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¿çÌ²Ìô¤òÂåÍý¼õÎÎ¤·¤¿ÅÀ¤ÏÌÀÇò¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿ÍÑÎÌ¤ò½èÊý¤µ¤ì¤ÆÉþÍÑ¤·¡¢ÂåÍý½èÊý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¿ÏÇ¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£