週刊少年ジャンプが贈る、超能力バトルアクションの金字塔『PSYREN -サイレン-』が2026年にTVアニメ放送決定。ティザービジュアル＆PV第1弾が公開。原作者・岩代俊明先生より祝賀イラストとコメントが到着した。＞＞＞PV場面カットやキャスト、記念イラストをチェック！（写真10点）2008年から2010年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された、岩代俊明による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。A