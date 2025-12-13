¡ÔÎ©·ûµÄ°÷¤¬Åê¹Æ¤ò¼Õºá¡Õ°Â¤¤µíÆý¤ò¡ÈÇò¤¤¿å¡É¤ÈÈ¯¿®¤·¤ÆÊªµÄ¡ÄµíÆý¤Ç³ô¾å¤²¤¿¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤È¹¥ÂÐ¾È
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®µÜ»³ÂÙ»Ò½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñ²ñ¿³µÄÃæ¤Ë¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¡É¤ò¤È¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞµÄ°÷
ÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤é¤Ê¤¤¾®µÜ»³µÄ°÷
¡¡¾®µÜ»³»á¤Ï¡¢12·î7Æü¤ÎX¤Ç¡ÔÃæÆ¶ËÒ¾ì¤ÎµíÆý¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëµíÆý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂçÉý¤Ë¹â²Á¤ÊÃÍÃÊ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÁí²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÆ¶ËÒ¾ì¤ÎµíÆý¤È¡¢»ÔÈÎ¤Î°ìÈÌÅª¤ÊµíÆý¡ÊÃæÆ¶¤µ¤óÛ©¤¯¡ØÇò¤¤¿å¡Ù¡Ë¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤¬¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¸½ºß¤Ïºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®µÜ»³»á¤Ï¡ØÄ¶ÅÞÇÉ¡ÖÆ°ÊªÊ¡»ã¡ÊAnimal Welfare¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¡Ù¤Î½¸¤Þ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌäÂê¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â²Á¤ÊÃÍÃÊ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµíÆý¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Ë»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµíÆý¤ò¡ÈÇò¤¤¿å¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¹â²Á¤ÊµíÆý¤òÈÎÇä¤¹¤ë¶È¼Ô¤ÎÊý¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¾®µÜ»³»á¤Ï10Æü¤ÎX¤Ç¤Ï¡ÔÅê¹Æ¤¹¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Î°úÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤´°Õ¸«¡¦¤´»ØÅ¦ÅùÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ê¿ÁÇ¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼Åù¤Ç¹ØÆþ¤·µíÆý¤òÄº¤¯»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢»×Î¸¤Ë·ç¤±¡¢³§ÍÍ¡¢¼ì¤ËÃÜ»º¡¦µíÆýÅù¤Ë´Ø¤ï¤é¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢ÂçÊÑ¼ºÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤â¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÅÀ¤ª´ó¤»Äº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢SNS¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÔÍïÇÀ²È¤Î³§ÍÍ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®µÜ»³ÂÙ»Ò¤Ï¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµíÆý¤ò¡ØÇò¤¤¿å¡Ù¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¤Á¤ó¤È¼Õ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Õ¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤òÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¾®µÜ»³»á¤Ï¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÔÅê¹Æ¤¹¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Î°úÍÑ¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¼º¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ï°¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Õºá¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢°Õ¸«¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ô¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤â¡¢¼Õºá¤¬Àè¤Ç¤·¤ç¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡µíÆý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬12·î2Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÃÏ¸µ²¬»³¤ÎÉÇ»³¡Ê¤Ò¤ë¤¼¤ó¡Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼µíÆý¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤¹»Ñ¤¬µ¼Ô¤«¤é¾Î»¿¤ò½¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£µíÆý¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÌîÅÄ»á¤È¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®µÜ»³»á¡¢¼Â¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£