¤³¤³¤Ï¥¹¥¤¥¹¡©¤¤¤¤¤¨¡¢ÃæÉô¤Ç¤¹¡¡³Ú±à¤È¸«Ê¶¤¦à¸©¶¤ÎÀä·Êá¤Ë1.8Ëü¿Í´¶Æ°¡Ö¤³¤³ÆüËÜ¤Ê¤ó¤ä¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×
¡Ö³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤³¥¹¥¤¥¹¡©¡×¡½¡½
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û29Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.8Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¸©¶¤Î³Ú±àá
2025Ç¯12·î9Æü¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
ÀÄÁð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¹â¸¶¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡¢¤±¤ï¤·¤¤Êö¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀÄ¤¤¶õ¤Î²¼¡¢Çò¤¤±À¤¬¤ï¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¡Ö´ôÉì¤ÈÄ¹Ìî¤ÈÉÙ»³¤Î¸©¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³Ú±à¤¹¤®¤ë¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ì¤ó¡×¡Ê¡÷xRENZAURx¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢1Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê2025Ç¯12·î12Æü»þÅÀ¡Ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¤ì¤ó¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¸¤Î»³¤À¡×
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤ì¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Åßµ¨Áä¥ö³ÙÀÖ³ÙÅÐÄº¡¢ÁäÊæÂç¥¥ì¥Ã¥ÈÆüµ¢¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Î»³Êâ¤¤ò³Ú¤·¤à»³Âç¹¥¤X¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¡£¡ÖËè½µ15»þ´ÖÆüµ¢¤êÅÐ»³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èbio¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤ì¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ÏÈôÂÍ»³Ì®¡ÊËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡Ë¤ÎÁÐÏ»³Ù¤ÈÜâÂô³Ù¤Î°ÈÉô¤Ë¤¢¤ë»³¾®²°¡ÖÁÐÏ»¾®²°¡×¤«¤é¾¯¤·ÅÐ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢ÏÉ±©³Ù¡Ê¤ï¤·¤Ð¤À¤±¡Ë¤òË¾¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£2024Ç¯8·î3Æü¤Î17»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÆüÃæÆÞ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ëÁ°¤ËÀ²¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¼ÍÛ¤ò¸«¤ËÁÐÏ»³Ù»³Äº¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¤ì¤ó¤µ¤ó¡Ë
ÏÉ±©³Ù¤Ï¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹ºÇ±üÉô¤Î»³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»Ô¤ÈÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÉ¸¹â2924¥á¡¼¥È¥ë¤Î»³¤À¡£
¡ÖÏÉ±©³Ù¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¿¼Éô¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏËèÇ¯²¿²ó¤âÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÁÐÏ»³Ù¤ÈÁä¥ö³Ù¤Î½ÄÁö¤Ç¡¢1Çñ2Æü¤ò20L¤Î¥¶¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ó¥Ð¡¼¥¯ÁõÈ÷¤Ç¥Æ¥ó¥È¾ì¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¿¼ÌëÁä¥ö³Ù¤Ø½ÄÁö¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁÐÏ»³Ù¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ë¤ÏÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÇñ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥È¥ì¥é¥ó¤ò¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ìÆü14»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î»³°è¤ÎÆüµ¢¤ê¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ì¤ó¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Àä·Ê¡£»£±Æ»þ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃ¯¤âÅÐ¤é¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤Ë¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤è¡ª¡¡¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¡ÊÍ¼Êý¡Ë¤ËÅÐ¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ì¤ó¤µ¤ó¡Ë
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤Ë¡¢X¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³ÆüËÜ¤Ê¤ó¤ä¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤Þ¤¹......¡ª¡×
¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¥Ï¥¤¥¸¤Î»³¤À¡×
¡Ö¥¹¥¤¥¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿®¤¸¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×
¥¹¥¤¥¹¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ä¹Ìî¤ÈÉÙ»³¤Î¸©¶¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤³¤ÎÀä·Ê¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁêÅö¤ÎµÓÎÏ¤ÈÅÐ»³¤Î·Ð¸³¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤¬......¡£