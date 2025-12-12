¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£Íö¡¢13Ç¯¤Ö¤êÉ×ÉØ¶¦±é¼Â¸½¡¡²ÈÂ²¤Ç½Ë¤¦Ç¯±Û¤·ÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¡õ²Î¼ê¡¦°ËÆ£Íö¡Ê70¡ËÉ×ÉØ¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡Ê¸å5¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£É×ÉØ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¼Â¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆTV½Ð±é¤·¤¿¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£ÍöÉ×ÉØ
¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡É¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡£2022Ç¯°ÊÍè¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤ËËèÇ¯¡¢»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«¡£º£Ç¯¤ÏºÊ¡¦°ËÆ£¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤¬¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤Ç¡¢2¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï2013Ç¯7·î¡¢±Ç²è¡Ø¾¯Ç¯H¡Ù¤ÎPR¤ò·ó¤Í¤Æ¡Ø½ÐÄ¥¡ªÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤âÂç´¿´î¡£°ìÌÐ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ï¥È¥Ã¥×Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤º¡¢¤Á¤µ»Ò¤â¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿°ËÆ£¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤¡Á!!¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£
¡¡ÅÐ¾ìÁá¡¹¡¢¥¶¥ï¤Ä¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¡£¸ß¤¤¤Ë¤É¤¦¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿åÃ«¤Ï¡ÖÍö¤µ¤ó¡×¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖË¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤Á¤µ»Ò¤Ï¡Ö¡Ä¤±¡¢¤±¡¢¤±¡¢·É¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È2¿Í¤ÎÍ¥²í¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¿åÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆÃÃÊ¡¢·É¸ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÍðË½¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Á¤µ»Ò¤Ï¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤¬¤¤¤ë¤Î!?¡É¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿åÃ«²È¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¿åÃ«¤¬¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ËÍ¤¬¡È¥ï¡Á¥Ã¡ª¡É¤È¶«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÌ¼¤¬Êú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¡È¥ï¡Á¥Ã¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡ª¡É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ï¸µÆü¤ò·Þ¤¨¤ë»ÙÅÙ¤ËË»¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ËÆ£¤â¡Ö»ä¤â¤¤¤Á¤ª¤¦¡¢ÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ï¼ê¤òµÙ¤á¤ë¤È¹ðÇò¡£²ÈÂ²¤ÇÃçÎÉ¤¯Ç¯±Û¤·¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ×ºÊ¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤È¤È¤â¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡Øµæ¶Ë¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¡©Áª¼ê¸¢¡Ù¡£¥²¥¹¥È¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÂç¹¥Êª3ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Èº£¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò·èÄê¡¢¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤¬¼ÁÌä¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤òÃµ¤êÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¿´Íý¥²¡¼¥à¤À¡£¥²¥¹¥È¤ÈÆ±¤¸°ìÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¤½¤Î¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤Û¤¦¤ÏÁ´°÷¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¥á3ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ»î¿©¤·¿©¥ê¥Ý¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¿åÃ«¤¬¡Èº£¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ò¤È»®¡É¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÀµ²ò¤Î¤Á¤µ»Ò¤¬¥°¥ë¥á¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤º²ù¤·¤¬¤ë¤Î¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¡¢¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ê¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤Ë¡Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£º£Ç¯¤³¤½¤Ï¡¢¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Á¤µ»Ò¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëºîÀï¤ò¼è¤ë¤È¸À¤¤¤À¤¹¡£
¡¡°ËÆ£¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¥á¤Ï¤¤¤º¤ì¤âµíÆù¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Æù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Á¤µ»Ò¤Ï¶½Ê³¤·¤¤ê¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¿åÃ«¡¢°ìÌÐ¡¢ÎÉ½ã¤Ï¤Á¤µ»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ»ê¹â¤Î¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤È¤Îµ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë¿åÃ«¤¬½ª»Ï¾È¤ìµ¤Ì£¤Ç¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¿åÃ«¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡Ä¡£ÀèÆü¡¢¡Ø¿·½Õ¥É¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë2026 ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡Ù¤Î¥í¥±¤Ç1Æü°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤È¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÎÉ½ã¤«¤é¤â¡Ö»ûÏÆ¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È¤¤È¤â°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¿åÃ«¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆTV½Ð±é¤·¤¿¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£ÍöÉ×ÉØ
¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡É¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¡£2022Ç¯°ÊÍè¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤ËËèÇ¯¡¢»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«¡£º£Ç¯¤ÏºÊ¡¦°ËÆ£¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÐ¾ìÁá¡¹¡¢¥¶¥ï¤Ä¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¡£¸ß¤¤¤Ë¤É¤¦¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿åÃ«¤Ï¡ÖÍö¤µ¤ó¡×¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖË¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤Á¤µ»Ò¤Ï¡Ö¡Ä¤±¡¢¤±¡¢¤±¡¢·É¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È2¿Í¤ÎÍ¥²í¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¿åÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆÃÃÊ¡¢·É¸ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÍðË½¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Á¤µ»Ò¤Ï¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤¬¤¤¤ë¤Î!?¡É¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿åÃ«²È¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¿åÃ«¤¬¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ËÍ¤¬¡È¥ï¡Á¥Ã¡ª¡É¤È¶«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÌ¼¤¬Êú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¡È¥ï¡Á¥Ã¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡ª¡É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ï¸µÆü¤ò·Þ¤¨¤ë»ÙÅÙ¤ËË»¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ËÆ£¤â¡Ö»ä¤â¤¤¤Á¤ª¤¦¡¢ÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ï¼ê¤òµÙ¤á¤ë¤È¹ðÇò¡£²ÈÂ²¤ÇÃçÎÉ¤¯Ç¯±Û¤·¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ×ºÊ¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤È¤È¤â¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡Øµæ¶Ë¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¡©Áª¼ê¸¢¡Ù¡£¥²¥¹¥È¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÂç¹¥Êª3ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Èº£¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò·èÄê¡¢¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¤¬¼ÁÌä¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤òÃµ¤êÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¿´Íý¥²¡¼¥à¤À¡£¥²¥¹¥È¤ÈÆ±¤¸°ìÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¤½¤Î¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤Û¤¦¤ÏÁ´°÷¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¥á3ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ»î¿©¤·¿©¥ê¥Ý¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¿åÃ«¤¬¡Èº£¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ò¤È»®¡É¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÀµ²ò¤Î¤Á¤µ»Ò¤¬¥°¥ë¥á¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤º²ù¤·¤¬¤ë¤Î¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¡¢¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ê¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤Ë¡Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£º£Ç¯¤³¤½¤Ï¡¢¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Á¤µ»Ò¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëºîÀï¤ò¼è¤ë¤È¸À¤¤¤À¤¹¡£
¡¡°ËÆ£¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¥á¤Ï¤¤¤º¤ì¤âµíÆù¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Æù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Á¤µ»Ò¤Ï¶½Ê³¤·¤¤ê¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¿åÃ«¡¢°ìÌÐ¡¢ÎÉ½ã¤Ï¤Á¤µ»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ»ê¹â¤Î¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤È¤Îµ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë¿åÃ«¤¬½ª»Ï¾È¤ìµ¤Ì£¤Ç¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¿åÃ«¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡Ä¡£ÀèÆü¡¢¡Ø¿·½Õ¥É¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë2026 ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡Ù¤Î¥í¥±¤Ç1Æü°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤È¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÎÉ½ã¤«¤é¤â¡Ö»ûÏÆ¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È¤¤È¤â°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¿åÃ«¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£