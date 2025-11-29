11月27日、元「BE:FIRST」の三山凌輝がInstagramで生配信をおこない、新しい会社を設立したことを発表した。新会社の始動で、以前から懸念されていたことを払しょくしたようだ。三山は、7月からBE:FIRSTとしての活動を休止していたが、11月8日にグループからの脱退を発表。動向が注目されていたが、三山の口から今後について明かされた。「生配信で、自らが代表取締役を務める会社『株式会社Star Of Wonder.』を設立したことを