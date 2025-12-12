小学館、新雑誌『コロちゃお』19日発売へ 『シャーマンキング』作者らの新作漫画！『ミルモでポン！』たまごっち抽選特典など
小学館の『コロコロコミック』と『ちゃお』が作る新雑誌『コロちゃお』が19日に発売されることが決定し、新情報が発表された。25作品の漫画が掲載されるほか、描き下ろしカード2種（「ピカチュウex」、「インフルエンサーの紹介」）入りの「ポケモンカードゲーム」デッキと、漫画『ミルモでポン！』（篠塚ひろむ）とコラボした限定デザインの「Original Tamagotchi（オリジナルたまごっち）」（抽選で5600人対象の応募者限定有料サービス）の特典付きとなっている。
【画像】特典のポケカや『ミルモでポン！』たまごっち
そのまま遊べるポケモンカードゲームデッキが付録として登場。「ピカチュウex」と「インフルエンサーの紹介」の2枚の描き下ろしカードが入っている。付録デッキ、収録カードは今後、別の方法で販売、配布される可能性がある。
ミルモカラーのブルーに染まったOriginal Tamagotchi「ミルモでポン！コロちゃおアニバーサリーVer.」では、まめっち・くちぱっち・ミルモ・リルムがおそろいのコスチュームで夢の共演を果たした限定デザインとなっている。コロちゃお読者を対象にした応募者限定有料サービス（3800円・送料発送手数料込み）にて抽選で5600人に当たる。
全てが完全新作となる新作の掲載漫画は、『シャーマンキング』の武井宏之氏、『日常』のあらゐけいいち氏、『近畿地方のある場所について』の背筋氏などのクリエイターや、チャンネル登録者数1900万人超えのYouTuber・HIKAKIN氏や大人気子役・永尾柚乃氏、辻希美の長女でインフルエンサーの希空、元放送作家の鈴木おさむ氏など、様々なジャンルの著名人も参加。さらに、男子プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」全面協力のバスケ漫画や、TVアニメ「ひみつのアイプリ」のコミカライズなど、だれも見たことのない強力ラインナップが実現した。
【掲載ラインナップ】
・呪口 JURO（武井宏之）
・ヒカキンは今日もポケカやる（曽山一寿）
・ダメダメまほう使いパップ！（あらゐけいいち）
・キルレートカオス（背筋／TERU）
・STRAY5（森多ヒロ）
・妖カツ!!（永尾柚乃／えびなしお）
・DTuber（謙虚なサークル／早川洋太郎）
・幽拐少女（まんが：もりちかこ／第四境界）
・僕は10歳で1億稼いだ（鈴木おさむ／織田一輝）
・KAWAII戦記（おくむらみゆき／いぬころすけ）
・青鬼の正体（なべのしめじ）
・とくめいとななし（村瀬範行）
・ややこしさんはややこしい（しおひがり）
・ブレッドバーバーショップ（土田しんのすけ）
・もるるる（やましたれお）
・デーモンアカデミー〜最強ゲーマーが最弱ゾンビに転生して無双する〜（三木一馬／中園正人）
・プラチナフォーク（ラブトル松田）
・黒と白の幸福論（松下龍之介／福永まこ）
・のあンちのガチ家族会議（さなだ麦）
・エンジェルソウル〜脱落アイドルのリスタート〜（ときわ藍）
・それいけ！平安部（宮島未奈／日野真琴）
・コノツキカグヤ（藤沢文翁／唐々煙）
・海が来る！（富士フジカレー／黒史郎）
・ひみつのアイプリ（辻永ひつじ）
・マイクロペット（きらきひろ）
また、掲載される漫画作品は2026年1月以降に、WEBサイト「週刊コロコロコミック」や「ちゃおプラス」での連載を予定している。
