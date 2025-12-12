張作霖爆殺事件を「穏健派の軍人」はどう受け止めたか？昭和をまるごと描いた小説『普天を我が手に』から見えること

「昭和」とは、いったいどんな時代だったのか--。

直木賞作家・奥田英朗さんが、執筆期間約10年、原稿用紙約3000枚を費やした『普天を我が手に』三部作は、「昭和」という時代をまるごと「小説」で描き出した超弩級の作品です。現在は第一部、第二部が発売中で、第三部も年内に発売予定です。

本書では、わずか7日間しかなかった「昭和元年」に生まれた4人の主人公が、史実にもとづくさまざまな事件に巻き込まれながら、それぞれの立場で日本社会を生き抜くさまが描かれます。その姿から浮かび上がってくるのは、「昭和という時代」の本質です。

たとえば、主人公の一人・志郎は、陸軍のなかでも穏健派である竹田耕三少佐のもとに生まれました。

第一部では、米英との戦争に舵を切っていく陸軍主戦派に押され、徐々に立場を失っていく耕三の苦悩が描かれます。

『普天を我が手に 第一部』から、張作霖爆殺事件が発生した現場を視察するよう命令を受けた耕三が、日本から大連を訪れ、関東軍の大佐に迎え入れられるシーンを抜粋してお届けします。

＊＊ここから引用＊＊

約七十一時間の航海を経て、神戸を出港して四日目の朝、船は大連港に到着した。空気がひんやりと心地よく、耕三は両手を広げて伸びをした。タラップを降りると関東庁警察の若い警官が出迎えに来ていて、車に乗せられた。大連ヤマトホテルで荷を解き、休むことなく列車で奉天に向かうという強行日程である。警官に現場は保存してあるのかと聞くと、わからないという答えが返ってきた。

「現場検証は関東軍と奉天軍閥の合同班で行われていて、こちらには情報が入って来ないというのが現状です」

「警察が蚊帳の外なのか」

「申し訳ありません。わたしは案内だけしろと命ぜられたもので」

余計な口を利くなと上から言われている様子だった。

大連駅から南満州鉄道の列車に乗る。「まるで銀座か浅草だな」吉井は駅周辺の人の賑わいに驚いていた。

耕三が大連に来るのは十年振りだが、町の変わりようには目を見張るほかなかった。建物はすべて西洋式で、住宅ですら日本家屋はまったく見かけない。道路は広く、大通りには歩道が設けられている。都市計画とはこういうものかと、彼我の差にため息が出た。まっさらな土地に国を作るのはいい。満州が日本のものになればどれほどいいことか。

列車は半日以上かけて奉天の手前の駅まで行き、そこからは再び警察の車で事件現場に向かった。到着する頃にはもう日が暮れかかっていて、夕陽と稜線の美しさには二人で息を吞んだ。

「竹田さん、大陸はいいなあ」

「まったくだ」

「欧州では飛行機での旅客輸送がすでに始まっている。日本もそうなれば、東京から一日で大連に来られるようになるぞ」

「ああ、そうだな」

耕三はそうなる日を夢見た。息子が大きくなる頃には、飛行機で世界を飛び回る時代が来るにちがいない。

事件現場では関東軍の大佐が出迎えた。辺り一帯は急造の幕で囲まれ、外から見えないようになっていた。大佐は、「遠路難儀なことでありました」と耕三たちを労い、笑顔で接するのだが、明らかに客人扱いで態度はぎこちない。

「補佐官をつけるので、なんなりと申し付けいただきたい。これまでの検証結果と経緯も補佐官から報告させる」

それだけ言うと、逃げるようにその場を離れて行った。

命を受けた補佐官は若い中尉で、耕三と吉井相手に経緯と現状報告をするのだが、書類の棒読みで、まるで役人の答弁である。その中では、爆弾がソ連製であったことから、国民党がソ連から武器供与を受けていた証拠との見方を強調していた。

「わかった。もういい。中へ入れてくれ」

耕三は長々と続く報告を途中で制し、中に入った。足を踏み入れた瞬間、破壊規模の大きさに驚いた。

「これは凄い。戦争だな」思わず口を衝いて出た。

現場は京奉線と満鉄が交差するところで、京奉線の線路はえぐれ、上を走る満鉄の陸橋は粉々に吹き飛んでいた。列車の残骸は四方に飛び散っている。便衣隊にここまでは出来まいと耕三は直感した。

吉井も同じ感想らしく、「いったい誰が」とつぶやき、瓦礫の中で呆然と立ち尽くしていた。

＊＊引用ここまで＊＊

奥田 英朗（オクダ ヒデオ）

1959年岐阜県生まれ。プランナー、コピーライターなどを経て1997年『ウランバーナの森』でデビュー。第2作『最悪』がベストセラーに。2002年『邪魔』で大藪春彦賞を受賞。2004年『空中ブランコ』で直木賞、2007年『家日和』で柴田錬三郎賞、2009年『オリンピックの身代金』で吉川英治文学賞を受賞。ほかの著書に『リバー』、『罪の轍』など。

