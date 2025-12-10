“7年間夢中”錦鯉・渡辺隆、VTuber知らなかったら「M-1も優勝してない」推しの3組
お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆（47歳）が、12月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。ブレイク前から7年間夢中だというVTuberの魅力、そして「今、知ってほしい3組」について語った。
この日、特別企画「熱弁SP 錦鯉が厳選 次世代の主役VTuber 今、知ってほしい3組」に、「ずっとVTuberが大好き」「VTuberの存在を知らなかったら芸人辞めてたかもしれないですしね。M-1も優勝してない」と、錦鯉のブレイク前から7年間にわたりVTuberに夢中だという渡辺が出演。
渡辺はVTuberについて「日常というか、声を聞きながらごはんを食べたり、お風呂に入ったり、寝たり、生活音でしたよね」と話し、相方の長谷川雅紀は「（当時）ラジオで隆がVTuberの話をしていて。いかにすごいか聞いていたのを覚えてますね」と語る。渡辺は「アルバイトをしながら聞いてましたんで。聞きながらアルバイトしたり」というほど、生活に密着した存在だという。
「渡辺さんにとって、ズバリ、VTuberとは？」との質問に、渡辺は「まず1つ目は『ライブがすごい』」。そして「VTuberでなければできない演出とか。引田天功ばりのイリュージョン」と、1人目の推しVTuberとしてYouTube登録者数280万人以上を誇る星街すいせいを挙げる。
続けて2人目の推しVTuberとして「最初に“推し”という言葉を使ったのは兎田ぺこらさんかもしれないですね」と、毒舌が人気の兎田ぺこらを挙げ、ハマった理由について「配信の人間味ですかね。ゲームの配信で、良いところだけじゃなくて、ちゃんと悪いところもさらけ出す」と説明。
さらに3人目の推しVTuberとして、異色の存在だという、無人島に行ったりする“体を張る”男性4人組ユニット・ROF-MAOを挙げ、「バーチャルの中にいる必要もない。バーチャルって拡張していってるなっていう。だからいつかは一緒にローション相撲できる日も来るんじゃないかな」と語った。
