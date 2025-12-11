この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「失敗したPRは誰の印象にも残っていない」元テレビ局員が断言、一度コケた商品でも“やり直し”はできる

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「これが芸能人起用の落とし穴。自社商品のPRで実はマイナス要素となっているポイントを解説します」と題した動画を公開。一度失敗したPRキャンペーンからいかにして立ち直るか、具体的な成功事例と手法を交えて解説した。



動画で下矢氏は、PRの失敗は「誰の印象にも残っていないということ」であり、やり直しの余地は十分にあると主張する。その代表例として、歴史的ヒット商品であるNTTドコモの「i-mode」を挙げた。1998年に行われた最初の発表会は、専門的な記者クラブ内で開催され、集まった記者はわずか7人。内容も技術的な側面に終始し、一般ユーザーへの魅力が伝わらず大失敗に終わったという。



しかし、そのわずか2ヶ月後、ドコモは戦略を180度転換。「新サービス発表会」から「新CM発表会」へと名目を変え、会場をおしゃれな原宿のホールに移し、当時絶大な人気を誇った広末涼子を起用。すると今度は500人もの記者が殺到した。下矢氏はこの事例から、専門的な技術論ではなく「メールや着メロができる」といった一般ユーザーの生活に根差したメリットを伝えることの重要性を説いた。



一方で、単に有名人を起用するだけでは「芸能人の話ばかりで商品は忘れ去られる」という落とし穴に陥りがちだと警告。その上で、中小企業がPRをやり直す際の“魔法の言葉”として「本格」というキーワードを提案した。一度目の発表を「テスト販売」と位置づけ、数ヶ月後に「本格販売スタート」と銘打つことで、再びメディアの注目を集めるチャンスが生まれると語り、失敗を恐れずに挑戦することの意義を訴えた。



