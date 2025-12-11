最強！新衣装オグリキャップ登場でファン歓喜「スキルも強い」 『ウマ娘』シングレ作者のデザインで作中の勝負服
人気ゲーム『ウマ娘』の育成ガチャに新衣装のオグリキャップが、本日11日正午より実装された。漫画『ウマ娘 シンデレラグレイ』原作漫画担当の久住太陽がデザインし、作中にも登場した勝負服で登場した。
【画像】かっけぇ！新衣装オグリキャップの全身ビジュアル
今回新登場した[シンデレラグレイ]オグリキャップは、『ウマ娘 シンデレラグレイ』原作漫画担当の久住太陽がデザインし、作中にも登場した勝負服。[シンデレラグレイ]オグリキャップの覚醒スキル「怪物」は、2つの進化スキルのうち育成中に進化条件を満たしたものから、どちらか1つのみ選択して進化させることができる。
まさかの実装にネット上では「ガチャくると思った！」「オグリ最強！オグリ最強」「めちゃくちゃカッコいいんだけど！スキルも強い」「このオグリはやばいぞ」などと反応している。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールは2025年4月〜6月に放送され、現在10月より第2クールが放送中。
■交換対象外の引換券について
[シンデレラグレイ]オグリキャップは、一部を除いて★3引換券の交換対象外になります。
＜交換対象外の引換券＞
・2025/12/11 12:00以降に登場する★3引換券
＜交換対象の引換券＞
・新人トレーナー応援 ★3引換券
・シングレBlu-ray特典 ★3引換券
※交換対象となる★3引換券は予告なく変更する場合がございます。
■ピックアップ対象の育成ウマ娘
★★★ [シンデレラグレイ]オグリキャップ
＜おまけ内容＞
[シンデレラグレイ]オグリキャップのピース×90
