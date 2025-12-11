【べらぼう】最終回に瀬川(小芝風花)登場！？史実での瀬川と鳥山検校のその後と視聴者の声

11月28日（金）に『大河ドラマ べらぼう 蔦重栄華乃夢噺 四』（ノベライズ）が発売され、そこには驚きの展開が記されていました。

かつて蔦重（横浜流星）の元を去って行った瀬川改め瀬以（小芝風花）が、駕籠屋の女将として再び登場するというのです。

もしその場面が大河ドラマでも再現されるなら、視聴者にとってこれほど嬉しいことはありません。

果たして二人はどのような再会を果たすのでしょうか？せっかくなので、今回は実在した瀬川についてもおさらいしたいと思います。

五代目瀬川の生涯〜鳥山検校の身請けまで

瀬以（瀬川）に詰め寄る鳥山検校。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

瀬川は松葉屋半左衛門（正名僕蔵）抱えの遊女で、小芝風花が演じた五代目瀬川を含め9人（9代）が在籍していました。

生年や出自などは不詳、蔦重と幼馴染だったという記録も残っていませんが、貸本屋と遊女として交流くらいはあったかも知れません。

劇中でも描かれた通り、安永4年（1775）に鳥山検校（市原隼人）こと鳥山玉一（たまいち）が800両で身請けしました。劇中では1,400両となっていましたが、正味の身請け代金が800両、その他の経費が1,000両に及んだと言われています（諸説あり）。

1両10万円として、8,000万円〜1億8千万円。それだけ払っても妻に迎える価値が認められていたことは確かでしょう。

※参考：

鳥山検校の「検校」って何？江戸時代の視覚障害者の職能団体「当道座」について詳しく解説【大河べらぼう】

カネにモノを言わせた鳥山検校の瀬川身請けは当時の江戸で大変な話題となり、作品として取り上げられました。しかし、その多くが瀬川を批判する内容となっています。

例えば安永7年（1778年）田螺金魚『契情買虎之巻』や、安永8年（1779年）柿本臍丸『花の姿色名寄』では、カネ欲しさで検校に身請けされたことが批判されました。

また安永9年（1780年）の南陀伽紫蘭『玉菊燈籠弁』に至っては、伝説の名妓・玉菊が化けて出て、「真芝屋（松葉屋）」の「屁川（瀬川）」をほぼ名指しで批判する始末です。

姿を消した瀬川はどこへ？

ようやく一緒になれた蔦重と瀬以。しかし…NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

ともあれ吉原遊郭から「おさらばえ」した瀬川（※瀬以の名は創作）ですが、安永7年（1778年）に鳥山検校らの悪徳な高利貸しが発覚しました。

鳥山検校ら8名が捕縛され、それぞれ江戸から追放処分が下されます。先ほどの作品たちは鳥山検校の没落について「ざまぁ見ろ」と言わんばかりに出版されたものです。

喜多村信節『筠庭雑考（いんていざっこう）』によると、瀬川は鳥山検校と離縁した後に二度の結婚生活を送りました。

二人目の夫は、深川六間堀（江東区）に住む深川何某（ふかがわ。実名不詳）という武士。彼との間に2人の子を産みますが、夫に先立たれてしまいます。

三人目の夫は、本所埋堀（墨田区）で大久保家町屋敷に勤めていた大工の結城屋八五郎（ゆうきや はちごろう）。二人で老後を送りました。

※明治時代の人物伝奇雑誌『有名無名（宮武外骨編）』では、かつての馴染みだった飯沼何某と再婚し、飯沼屋敷に出入りしていた大工の結城八五郎と再々婚したと言います。

その後どんな最期を遂げたのかは分かりませんが、末永く幸せに暮らしたことを願ってやみません。

二度目の「おさらばえ」で蔦重の元から去ってしまった瀬川ですが、案外近くに住んでいたのですね。本気になって探せば見つかりそうな気がしなくもありませんが、そこであえて追い駆けていくのも野暮というものでしょう。

ちなみに江戸から追放されてしまった鳥山検校ですが、事件から13年後の寛政3年（1791年）に赦免され、元の地位を回復しています。

最終回の瀬川再登場？に視聴者の声は

思い出としてとっておきたい？それとも、リアルな今の姿を見たい？NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

果たして大河ドラマでも、小説版のように瀬川が再登場するのでしょうか。また瀬川が再登場する場合、皆さんはどう思われるのか、ネット上の声を集めてみました。

＜登場を歓迎する意見＞

「べらぼう最終回、瀬川出てきてほしい瀬川が吉原出る時と蔦重の元から去る時がとても良かっただから最後の最後も瀬川で〆てほしい感あるんだよね…」

「最終回くらい瀬川出たらいいのになと思ってたんだけど、出るかもなのね。」

「ドラマの最終回には瀬川(小芝風花さん)が再登場するという噂があり、とても楽しみです」

「※ガセかもしれないので、注意。でもべらぼう最終回に瀬川が出るかも情報なのよ！ 私の最推し！ いやもう本当だったら狂喜乱舞。どうかどうか幸せになってますように。夜鷹とかホントやめて。後妖怪でも夢でもいいので、源内先生と新さん一家も。」

「瀬川ちゃんが最終回で再び出てきたら大号泣する」

「瀬川、私は最終回に出て欲しい派かな。蔦重と会って言葉を交わして欲しい訳じゃなくて、瀬川も元気にやっていること、そして蔦重が日本橋でやり遂げた事を瀬川に認めて貰えてたらいいなって、最後に見てみたいだけ、それだけ。」

「もう最終回なの‥‥？最後に瀬川出ないかしらサプライズで。」

＜登場に否定的または複雑な意見＞

「え!?「べらぼう」最終回に瀬川が出るなんて嫌だ。蔦重若かりし頃の熱い思い出で、だけであってほしい。おていさんと蔦重が本当にいい夫婦になってるし、私にとってあの大感動した花嫁道中の別れのシーンで瀬川は永遠のヒロインになってるんで。今の（歳月を経た）瀬川は見たくないよぉ。」

「これは賛否両論分かれるところだと思いますが、最終回に瀬川は出てほしくない派です。瀬川はほろ苦くて美しい思い出として蔦重の心の中にしまったままでいい。もし最終回に出すとしても遠くからそっと見守るくらいがいいなぁ。」

「いろいろとべらぼうの最終回予想が出ているが、私は、瀬川が蔦重の墓に訪れて花か想い出の黄表紙を置いて静かに去る感じで、描かれると想っている。というか希望している。 」

「来週の最終回、1カットだけでもソウルメイトの瀬川が出ないかなぁと期待してる。どこかで慎ましく暮らしてて、何かの拍子に蔦重の訃報を知って、いろいろと思い巡らすような…1カットだけでもセリフは無くてもいいから……なんて、個人的願望。」

「本編の流れを無視してどうしても気になっちゃうのが、これだけ伏線回収の鬼（上様ぁ…）なのに瀬川の再登場がないということ…予告にも映らなかったし本当に「おさらばえ」だったのかな…見たい気持ちと、最終回は最高の妻おていさんに集中したストーリーであってほしい気持ちないまぜ」

歓迎意見も否定意見も、どちらにしても瀬川のファンで、ファンだからこそ最後に見たい／見たくないという複雑な心境が感じとれますね。個人的には蔦重の夢（回想）での登場と、蔦重の墓に花（と「しお」の手形）を手向ける後ろ姿だけ登場するかも？と予想していますが、果たして……。

終わりに

果たして二人は対面を果たすのか、あるいは遠くから見守るのか…NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

今回は「大河べらぼう」最終回で瀬川再登場の可能性と史実のおさらい、そして視聴者の声を紹介してきました。

果たして最終回では、蔦重がどんな夢を見るのでしょうか。夢だから何でもあり、みんなみんな出てきてべらぼうに賑やかなフィナーレとなるのかも知れませんね。

本当に瀬川が登場するのかどうか、12月14日（日）放送を楽しみに見届けましょう！

※参考文献：

朝尾直弘ら『日本の社会史 7巻』岩波書店、1987年7月伊原敏郎『歌舞伎年表 4巻』 岩波書店、1969年3月高木好次ら『洒落本大系 4巻』 六合館、1930年11月三田村鳶魚『史実と芝居と』青蛙房、1956年3月